SEGURANÇA

Neoenergia faz alerta sobre os cuidados com a eletricidade em períodos chuvosos; veja as dicas

Em dias de chuva, perigos como alagamentos e quedas de árvores podem interferir na rede elétrica das cidades

Quedas de árvores costumam ser comuns em dias de chuvas mais intensasQuedas de árvores costumam ser comuns em dias de chuvas mais intensas - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Durante dias mais chuvosos, como foi o início desta quarta-feira (20) em algumas cidades de Pernambuco, alagamentos, raios e quedas de árvores são alguns dos perigos mais comuns que podem interferir na rede elétrica.

O alerta para o uso seguro da energia é importante para manter as pessoas protegidas dentro e fora de suas residências. Para aconselhar a população, a Neoenergia Pernambuco reuniu dicas para orientar e manter a segurança dos consumidores.

Desconectar os aparelhos eletrônicos
Quem estiver em casa deve ter atenção durante as tempestades. As fortes chuvas podem estar acompanhadas de descargas atmosféricas, o que compromete as instalações das residências. 

Nessas situações, o recomendado é desconectar todos os aparelhos elétricos das tomadas durante a chuva acompanhada de raios com cuidado. É essencial que a pessoa esteja calçada e seca, sempre puxando pelo plugue e nunca pelo fio.

Tomadas
A presença de umidade nas paredes que tenham circuitos elétricos e tomadas é outro alerta para evitar o risco de choques. Nesses casos, as tomadas não devem ser tocadas ou utilizadas.

Também não é indicado fazer manutenções em telhados ou antenas de televisões se estiver chovendo. Sempre observar também se tem alguma rede elétrica próxima aos telhados e antenas, antes de realizar qualquer serviço. 

Quando houver enchentes e alagamentos, os moradores devem ter como primeira atitude desligar o disjuntor e todos os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos da tomada.

No entanto, se o disjuntor estiver numa área já alagada, os consumidores devem evitar mexer e precisam acionar a Neoenergia Pernambuco imediatamente, por meio dos canais de atendimento da empresa, como o teleatendimento 116.

Árvores
Já aqueles que estão nas ruas em períodos de chuvas intensas devem manter distância das redes elétricas e jamais encostar em fios caídos.

“Como as chuvas podem ser acompanhadas de ventos e quedas de árvores, os galhos podem desnivelar ou derrubar cabos elétricos. Para evitar riscos de choques elétricos, a pessoa deve acionar a Neoenergia. Tocar no fio que está no chão nunca é uma boa opção”, explicou Eudes Oliveira, Gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Pernambuco.

Além disso, as pessoas são aconselhadas a evitar locais abertos e procurar abrigos, sem subir em árvores e estruturas metálicas durante temporais com raios.

Precaução
Se um acidente acontecer, é necessário desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Se necessário, e somente após ter certeza que a fonte de energia foi desligada, a vítima pode ser afastada do local do acidente. O serviço oficial de socorro precisa ser chamado com urgência.

Com informações da assessoria de imprensa.

