SEGURANÇA Neoenergia faz alerta sobre os cuidados com a eletricidade em períodos chuvosos; veja as dicas Em dias de chuva, perigos como alagamentos e quedas de árvores podem interferir na rede elétrica das cidades

Durante dias mais chuvosos, como foi o início desta quarta-feira (20) em algumas cidades de Pernambuco, alagamentos, raios e quedas de árvores são alguns dos perigos mais comuns que podem interferir na rede elétrica.

O alerta para o uso seguro da energia é importante para manter as pessoas protegidas dentro e fora de suas residências. Para aconselhar a população, a Neoenergia Pernambuco reuniu dicas para orientar e manter a segurança dos consumidores.

Desconectar os aparelhos eletrônicos

Quem estiver em casa deve ter atenção durante as tempestades. As fortes chuvas podem estar acompanhadas de descargas atmosféricas, o que compromete as instalações das residências.

Nessas situações, o recomendado é desconectar todos os aparelhos elétricos das tomadas durante a chuva acompanhada de raios com cuidado. É essencial que a pessoa esteja calçada e seca, sempre puxando pelo plugue e nunca pelo fio.

Tomadas

A presença de umidade nas paredes que tenham circuitos elétricos e tomadas é outro alerta para evitar o risco de choques. Nesses casos, as tomadas não devem ser tocadas ou utilizadas.

Também não é indicado fazer manutenções em telhados ou antenas de televisões se estiver chovendo. Sempre observar também se tem alguma rede elétrica próxima aos telhados e antenas, antes de realizar qualquer serviço.

Quando houver enchentes e alagamentos, os moradores devem ter como primeira atitude desligar o disjuntor e todos os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos da tomada.

No entanto, se o disjuntor estiver numa área já alagada, os consumidores devem evitar mexer e precisam acionar a Neoenergia Pernambuco imediatamente, por meio dos canais de atendimento da empresa, como o teleatendimento 116.

Árvores

Já aqueles que estão nas ruas em períodos de chuvas intensas devem manter distância das redes elétricas e jamais encostar em fios caídos.

“Como as chuvas podem ser acompanhadas de ventos e quedas de árvores, os galhos podem desnivelar ou derrubar cabos elétricos. Para evitar riscos de choques elétricos, a pessoa deve acionar a Neoenergia. Tocar no fio que está no chão nunca é uma boa opção”, explicou Eudes Oliveira, Gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Pernambuco.

Além disso, as pessoas são aconselhadas a evitar locais abertos e procurar abrigos, sem subir em árvores e estruturas metálicas durante temporais com raios.

Precaução

Se um acidente acontecer, é necessário desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Se necessário, e somente após ter certeza que a fonte de energia foi desligada, a vítima pode ser afastada do local do acidente. O serviço oficial de socorro precisa ser chamado com urgência.

Com informações da assessoria de imprensa.

