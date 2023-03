A- A+

Recife Neoenergia flagra furto em bar que seria suficiente para abastecer 130 residências por um mês O consumo irregular acontecia no bar e restaurante Léo Chopp, em Afogados, na Zona Oeste do Recife

A Neoenergia Pernambuco identificou um furto de energia no bar e restaurante Léo Chopp, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. O comércio estava ligado diretamente na rede de distribuição da concessionária, consumindo energia sem passar pelo medidor.

O volume de energia desviado foi de 38.733 KWh, quantidade que seria suficiente para abastecer 130 residências durante um mês.

Segundo a empresa, toda a energia consumida irregularmente vai ser cobrada do cliente, conforme determina a legislação do setor elétrico.

“Nossa área de inteligência analisou o consumo do comércio e identificou que não tinha um consumo proporcional. Realizamos uma vistoria e encontramos o furto. Esse é o tipo de atitude que impacta diretamente na qualidade do fornecimento de energia e na segurança das pessoas, tanto dos clientes como dos que estão passando próximo ao local”, afirmou o supervisor de recuperação de energia da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.

De acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o furto de energia é crime sujeito a penalidades.

Além de acarretar prejuízos à população, a prática representa riscos de acidentes graves. Em caso de denúncias, os clientes podem entrar em contato, sem precisar se identificar, pelos canais de atendimento da concessionária.

Canais de Atendimento e denúncia:

- 116

- WhatsApp: (81) 3217-6990

- Site oficial da Neoenergia Pernambuco

