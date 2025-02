A- A+

Ordenamento Carnaval 2025: Neoenergia retira redes de telecomunicações de postes no trajeto do Galo da Madrugada A ação de ordenamento já teve início nesta terça-feira (4) e deve ser finalizada no dia 28 deste mês; 14 ruas da Capital pernambucana serão afetadas

Na preparação para o Carnaval 2025, a Neoenergia Pernambuco vai retirar todos os cabos de telefonia que estiverem atravessando as ruas do percurso do Galo da Madrugada.

Em comunicado enviado nesta terça-feira (4), a distribuidora informou que já enviou a notificação para os provedores que possuem contrato para utilização dos postes das vias e iniciou os trabalhos de retirada dos cabos e equipamentos irregulares.

O objetivo da Neoenergia Pernambuco é concluir a exclusão das travessias até o dia 28 deste mês e, assim, garantir a segurança dos foliões do maior bloco de Carnaval do planeta.

A ação de ordenamento será realizada em 14 ruas: Travessa do Forte, Forte das Cinco Pontas, Rua Imperial, Avenida Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Rua Saturnino de Brito, Rua Imperial, Praça Sérgio Loreto, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes, Rua do Sol, Praça da República e Rua do Imperador.

“Vamos desativar 25 travessias, que são aqueles fios que passam de um lado para o outro da via. Já excluímos todas as travessias de energia elétrica há alguns carnavais, mas as de telecomunicações permaneceram. Neste ano, vamos retirar todos os fios que possam ter contato com artistas ou trios durante a festa”, explicou o gerente operacional, Fábio Barros.

Outra ação de ordenamento que está sendo realizada no Recife com vistas ao Carnaval é o ordenamento do Bairro do Recife.

As ações na Ilha seguem até dias antes da Festa de Momo, com a limpeza dos postes e a retirada de cabos de telecomunicações irregulares.

Assim como no percurso do Galo, o objetivo é garantir a segurança dos milhões de foliões que devem chegar ao Recife para as festividades.

Olinda



A Neoenergia Pernambuco também está realizando o ordenamento de rede no trajeto do tradicional desfile do bloco carnavalesco Homem da Meia-Noite, em Olinda.

A ação, que teve início na última semana e seguirá até o dia 21 de fevereiro, tem como principal objetivo retirar redes clandestinas de telecomunicações e corrigir aquelas que não atendem aos padrões técnicos de segurança.

O serviço contempla as principais vias do percurso do desfile, incluindo a Estrada do Bom Sucesso, Praça do Seplama, Largo do Amparo, Rua do Amparo, Quatro Cantos, Rua 13 de Maio, Rua da Boa Hora, Avenida Joaquim Nabuco, Rua Severino José Ramalho, Rua Cândida Luísa, Praça Conselheiro Miguel Canuto e Rua Guadalupe.

