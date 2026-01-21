A- A+

Carnaval Neoenergia lança campanha "Seja Inimigo do Fim" a fim de orientar foliões para um carnaval seguro Neoenergia uniu Alceu Valença e BaianaSystem para alertar população sobre riscos de ações imprudentes durante o Carnaval, especialmente em relação à rede elétrica

Com a proximidade do Carnaval, a população precisar ficar atenta às brincadeiras que podem atingir a rede de distribuição de energia elétrica e causar acidentes. Pensando nisso, a Neoenergia Pernambuco decidiu reforçar o alerta com o lançamento da campanha “Seja Inimigo do Fim”.

O tema também dá nome a uma música composta por Alceu Valença e a banda BaianaSystem, símbolos do Carnaval brasileiro que convidados pela Neoenergia. A composição foi apresentada ontem, na Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda.

O evento contou com a presença do diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, de representantes das prefeituras de Olinda, Recife e Jaboatão, do governo do estado, além do próprio Alceu Valença.

“Seja Inimigo do Fim”

“A gente sabe que, através da música, e principalmente em um momento como esse que estamos vivendo, em que a gente precisa se comunicar melhor, a música faz esse papel. Nossos artistas consagrados fazem esse papel. Então, a gente junta aí dois sotaques, duas regiões diferentes, para trazer a campanha 'Seja Inimigo do Fim', do fim da sua festa. Aproveite o Carnaval até o fim mas seja inimigo também no fim da vida, evite acidentes", destacou o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco.

O cantor e compositor Alceu Valença contou que gostou tanto da campanha que compôs a sua parte da música no mesmo momento em que recebeu a proposta, em um “surto criativo”.

“Eu fiz a música na hora, daí o meu amigo, Arthur, estava com o celular na hora e gravou. Eu não sabia que ele tinha gravado. Aí eu perguntei para o nosso maestro, Tovinho, quem havia feito a introdução, e ele falou: foi você. Fiz a introdução e não me lembrava mais, surtos criativos. E assim, eu gostei muito da campanha, por isso bateu em mim e eu fiz a música na hora. Se não tivesse batido, eu não teria feito”, compartilhou Alceu Valença, destacando a importância da mensagem da campanha.

A campanha destaca ainda a proibição do uso e comercialização de serpentinas metalizadas em Pernambuco estabelecida em dezembro de 2024 pela Lei Estadual nº 18.753/2024.

A medida preventiva tem a finalidade de evitar acidentes com a rede elétrica, como curtos-circuitos e incêndios, que já causaram mortes e feridos em ocorrências registradas anteriormente no território nacional. A legislação vigente prevê que, em caso de descumprimento, o infrator poderá ser multado em até R$ 10 mil.

Ações

Além da campanha para o Carnaval 2026, também foram apresentadas as alterações realizadas pela distribuidora ao longo do último ano e nos últimos meses. O objetivo é garantir um carnaval seguro para a população, especialmente para os blocos que contam com desfile de trios elétricos, como o Galo da Madrugada, e alegorias gigantes, a exemplo do Homem da Meia Noite.

De acordo com Saulo Cabral, a companhia investiu R$ 12 milhões para as ações deste Carnaval. Foram realizadas mais de 45 mil podas de árvores, mais de 2,2 mil manutenções estruturais e mais de 2,2 mil quilômetros da rede de distribuição inspecionados.

“Nós vamos ter tolerância zero com ligações clandestinas. Eu sempre trago a mesma informação: ligação clandestina é um risco para quem faz e para toda a sociedade e entorno. Mesmo que a pessoa faça que tudo funcione ali, pode ser que, durante a noite, aquilo provoque um curto ou um acidente”, afirmou o diretor presidente.

A Neoenergia informou ainda que mais de 850 profissionais estão escalados para atuar no Carnaval 2026. Além disso, a companhia terá 100 equipes extras e 52 controladores (entre engenheiros e supervisores) de prontidão para atender às demandas da população.

Saulo Cabral destacou ainda a remoção de fios e postes no percurso dos desfiles do Homem da Meia Noite e do Galo da Madrugada.

“Nossa preparação começa muito antes do Carnaval. Então, desde que passa a Quarta-feira de Cinzas a gente inicia o planejamento para o ano seguinte. E hoje trouxemos para vocês um pouco do que a gente planejou para esse período de festas, além de lançar a nossa nova campanha de segurança. Essa é uma época que a gente preza muito por isso. São muitos foliões na rua próximos à rede elétrica”, ressaltou Saulo Cabral.

Focos da folia

A operação para o desfile do Galo foi uma das maiores, de acordo com a companhia. Foram 82 km de rede inspecionada, 516 podas de árvores, 37 manutenções de rede, mais de 200 ligações provisórias, 6 transformadores realocados, 3 vistorias no percurso e mais de 3 toneladas de cabos de telecomunicações removidos.

As ações no Bairro do Recife também não ficaram para trás. Ao todo, 68 km da rede de distribuição foram inspecionados, 781 podas de árvore realizadas, 174 manutenções de rede, mais de 20 postes substituídos e mais de 350 ligações provisórias.

