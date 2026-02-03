A- A+

Manutenção Neoenergia mobiliza 25 equipes em mutirão de manutenção nos bairros Recife Antigo e São José Ação começa nesta terça (3) e segue até próxima semana, com varredura nos circuitos que atendem o local. Objetivo é garantir qualidade, confiabilidade e continuidade do fornecimento

A Neoenergia Pernambuco iniciou nesta terça-feira (3) um amplo mutirão de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica nos bairros do Recife Antigo, São José e áreas adjacentes.

A operação envolve cerca de 50 profissionais, distribuídos em aproximadamente 25 equipes, e seguirá até o fim da próxima semana. A ação tem como finalidade intensificar os trabalhos que têm sido realizados na localidade desde o final de 2025 com vistas a uma melhor qualidade, confiabilidade e continuidade do fornecimento de energia.

O trabalho prevê uma varredura completa nos circuitos que abastecem a região, com foco na identificação e correção de pontos de melhoria. Entre as ações programadas estão a substituição de equipamentos antigos por estruturas mais modernas e com maior capacidade operacional, podas preventivas de árvores próximas à rede elétrica, remoção de ligações clandestinas e retirada de cabos de provedores de internet fora dos padrões de segurança.

Nesta etapa inicial, as equipes atuarão em vias estratégicas como as ruas do Imperador, da Palma, Floriano Peixoto, Concórdia, Passos da Pátria, Cais de Santa Rita, Imperial, da Fundição, da República, Mariz e Barros, além da Avenida Rio Capibaribe. Caso seja identificada a necessidade, o plano de ação poderá ser ampliado imediatamente.

“É um planejamento robusto, com equipes atuando diariamente para tornar o fornecimento de energia da região mais resiliente. Estamos falando de uma área estratégica para a economia do Recife, com grande concentração de comércio e serviços, e nosso objetivo é reduzir riscos de oscilações e interrupções”, afirma o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura.

Para alinhar a operação com o comércio local, a distribuidora realiza nesta terça-feira uma reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), quando o planejamento será apresentado. A Prefeitura do Recife também participa da ação, apoiando o ordenamento do trânsito e a logística das equipes em campo.

