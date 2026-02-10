A- A+

segurança Neoenergia mobiliza 850 profissionais para o Carnaval em Pernambuco Operação especial reforça equipes no Recife, Olinda e no Galo da Madrugada

A Neoenergia Pernambuco montou uma força-tarefa para garantir a segurança e a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o Carnaval no Estado. A partir desta quinta-feira (12), mais de 850 profissionais entram em regime especial de plantão nos principais polos da folia, com atuação até a Quarta-Feira de Cinzas.

O esquema prevê o reforço de 200 eletricistas além do efetivo regular, além de engenheiros, inspetores e operadores do Centro de Operações Integradas (COI), que funcionará 24 horas por dia. As equipes estarão distribuídas em pontos estratégicos, com equipamentos e estrutura para agilizar atendimentos e reduzir deslocamentos.

No Recife Antigo, palco de grandes eventos noturnos, mais de 340 profissionais atuarão durante as noites de festa. Serão 18 equipes posicionadas nas ruas da ilha, do início da tarde até a manhã seguinte.

Para o desfile do Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco do mundo, 70 profissionais estarão dedicados exclusivamente à operação no sábado (14), com 16 equipes distribuídas ao longo do percurso.

Em Olinda, a operação terá o maior reforço proporcional. Cerca de 300 colaboradores atuarão de forma ininterrupta durante todos os dias de Carnaval, organizados em 23 equipes de prontidão.

Além da operação técnica, a distribuidora lançou uma campanha educativa de segurança em parceria com a Neoenergia Coelba, unindo Pernambuco e Bahia. A iniciativa conta com a participação de Alceu Valença e da banda BaianaSystem, que reforçam orientações sobre cuidados com a rede elétrica durante as festividades.

