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Serviço Neoenergia oferece atendimento especial aos moradores de comunidade em Areias até sexta-feira (20) População de Jardim Uchôa, na Zona Oeste do Recife, poderá zerar a conta de energia elétrica

A Neoenergia Pernambuco promove atendimento especial na comunidade de Jardim Uchôa, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, a partir desta segunda-feira (16) até a sexta-feira (20), das 9h às 16h.



Uma equipe da distribuidora estará presente na Rua Dr. Vilas Boas, número 698, durante toda a semana, para atender as demandas dos moradores locais e de comunidades vizinhas.

Segundo a distribuidora, a intenção da ação é oferecer aos moradores locais todos os serviços de uma loja tradicional.

Um dos serviços disponibilizados será o cadastramento de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que concede gratuidade no consumo de até 80kWh por mês na conta de energia elétrica.

Para garantir o benefício, a pessoa precisa estar com o cadastro no CádÚnico atualizado e possuir renda de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, ela precisa ser a titular da fatura de energia e o endereço do cadastro do Governo Federal precisa ser o mesmo da conta.

Caso a família possua todos os pré-requisitos acima, mas tenha uma renda per capita maior do que meio salário mínimo até um salário mínimo completo, ela será inscrita no Desconto Social de Energia Elétrica (DSEE). Nesta modalidade, o benefício é o desconto de cerca de 10,5% s primeiros 120kWh consumidos.

A equipe da Neoenergia também estará preparada para tirar dúvidas dos clientes e orientar os próximos passos para que a inscrição possa ser realmente efetivada.

Além da inscrição nos dois programas, os clientes ainda terão acesso a todos os serviços da Neoenergia oferecidos em uma loja tradicional, como emissão de segunda via, negociação de débitos, parcelamento, pedido de nova ligação, religação ou reativação e mudança de titularidade.

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