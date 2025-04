Neoenergia se antecipa ao período de chuvas e investe em manutenção preventiva em Pernambuco

A- A+

Com o período chuvoso se aproximando, a Neoenergia Pernambuco está promovendo uma série de ações preventivas com a intenção de preparar a rede elétrica para o período chuvoso.

A medida pretende aumentar a resiliência da rede de distribuição e minimizar os impactos provocados por chuvas e ventos de maior intensidade mais constantes nesta época do ano.

Estão sendo instalados equipamentos de automação e realizadas manutenções como forma de assegurar a continuidade e confiabilidade do fornecimento de energia. A empresa aportou, em 2024, mais de R$ 900 milhões em todo o estado para melhorias na qualidade do serviço e expansão de rede.

A interferência de árvores na rede elétrica é um dos principais ofensores do fornecimento de energia no período de chuva. Para se adiantar às ocorrências, a distribuidora vem ampliando a extensão de redes protegidas e isoladas, que convivem de forma mais harmônica com a vegetação urbana. A empresa também promove, preventivamente, mutirões de poda nas áreas mais arborizadas.

Em todo o estado, já foram realizadas, aproximadamente, 114 mil podas de galhos que se aproximavam da fiação elétrica. A previsão é que, durante todo o ano, sejam executadas cerca de 500 mil podas, atuando diretamente na principal causa de desligamento na estação chuvosa. O controle é realizado pela Neoenergia Pernambuco por técnicos especializados que trabalham sob a orientação de engenheiros florestais e agrônomos.

Além da interferência de árvores na rede elétrica, a incidência de raios e colisões de veículos em postes estão entre as principais causas que provocam interrupções. Assim, em caso de eventual aumento de ocorrências, a concessionária tem preparado um plano de contingência, chegando a triplicar o direcionamento dos recursos humanos para atuarem nessas situações climáticas adversas.

A Neoenergia também tem investido em equipamentos de automação que permitem operar a rede elétrica à distância, de forma rápida e sem a necessidade de envio de equipe para restabelecimento do fornecimento. Os profissionais que trabalham no controle e supervisão do sistema também fazem o acompanhamento das condições climáticas durante 24 horas e podem mobilizar equipes extras, caso necessário.

Nos últimos meses, o sistema recebeu novos equipamentos religadores – que atuam no restabelecimento mais ágil (até três minutos) da energia em caso de eventuais ocorrências. Também foi ampliado o número de esquemas de Self-Healing.

Esse sistema de inteligência isola um eventual defeito na rede e promove a recomposição automática do fornecimento de energia na maior parte da área afetada. A estratégia é preparar o sistema com a antecipação de ações que reduzam a possibilidade de interrupções, principalmente nos dias de maior precipitação.

“O período chuvoso é sempre um desafio para as distribuidoras de energia em qualquer lugar do mundo, pois impacta no aumento das interrupções de energia. Por isso, estamos investindo em inteligência de rede e ações estratégicas para minimizar o impacto para a população. Evoluímos bastante nesses últimos meses, realizando todos os investimentos planejados. Continuamos investindo e atuando para melhorar a qualidade do serviço para nossos clientes”, avalia o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Aldo Bezerra Neto.

A empresa também ampliou os canais de relacionamento com o cliente possibilitando mais opções para comunicar eventuais interrupções no fornecimento. Além do teleatendimento 116, o consumidor pode relatar ocorrências por meio do App da Neoenergia, enviando mensagem para o WhatsApp (81) 3217.6990 ou pelo site.

É importante sempre informar o número da conta contrato para facilitar a identificação e conferir mais agilidade no atendimento do chamado.



Veja também