Neoenergia Pernambuco intensifica atualização cadastral dos clientes; saiba o que fazer

A mudança pode ser realizada de forma gratuita através do site da Neoenergia

Os clientes devem acessar o site da Neoenergia Pernambuco para realizar a atualização cadastral - Foto: Divulgação/Neoenergia

Com o objetivo de garantir mais agilidade nos atendimentos, a Neoenergia Pernambuco está incentivando os clientes a realizarem uma atualização cadastral de forma rápida e gratuita. 

De acordo com a empresa, a ação mantém o cliente avisado de futuras manutenções programadas e previsões de normalização no fornecimento de energia, por exemplo.

As mudanças no cadastro podem ser feitas através do site em poucos cliques. 

Quem mantém o número de celular atualizado no sistema da empresa passará a receber informações de maneira automatizada diretamente do WhatsApp por meio do número (81) 3217-6990. É importante lembrar que o número de celular com WhatsApp deve estar vinculado à conta de energia.

Não será preciso realizar login ou instalar outros aplicativos. A comunicação da Neoenergia Pernambuco será feita diretamente pelo aplicativo com mensagens que chegarão aos clientes em tempo real.

Além dos alertas operacionais, o canal também permite a consulta de débitos, solicitação de segunda via da fatura e aviso de desligamento. 

