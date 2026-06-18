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ENERGIA ELÉTRICA Neoenergia Pernambuco investiu mais de R$ 2,5 milhões na Operação São João 2026 Concessionária promoveu coletiva de imprensa, junto a operativas, para divulgar balanço da operação

A Neoenergia Pernambuco divulgou detalhes dos investimentos direcionados à Operação São João 2026 em coletiva de imprensa na sede provisória da empresa, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, nesta quinta-feira (18).

Desta vez, o tema da ação é "Seja Inimigo do Fim". Operativas públicas, como Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também participaram do momento.

Veja a campanha da Neoenergia para o São João 2026

A concessionária investiu cerca de R$ 2,5 milhões no conjunto de serviços destinados à festa, fez mais de 3.800 podas de árvores, inspecionou 950 km de rede elétrica e realizou mais de 500 manutenções estruturais, somente neste ano.

Para a janela que compreende o ciclo junino (30 de maio a 29 de junho), foram lançados mais de 250 profissionais.

Esse número, segundo a companhia, garante duas vezes mais o número de equipes nos principais polos juninos do estado. Além disso, quatro subestações móveis estão prontas para atendimento emergencial. Uma deve ficar no litoral, duas no Agreste e outra no Sertão. A definição acontece de acordo com a necessidade apresentada no final de semana que antecede a festa.

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Leonardo Moura, que é superintendente de Operações da Neoenergia, pontuou que é preciso atenção por parte dos comerciantes e da população em geral no tocante às ligações provisórias. Ainda em entrevista, ele detalhou cuidados que o público festeiro deve ter, por exemplo, ao montar uma fogueira.

Perto da rede elétrica, ela pode superaquecer os cabos, causar rompimentos, curtos-circuitos e incêndios. A distância deve ser de pelo menos três metros.

“É importante observar a proximidade das fogueiras, também, de materiais combustíveis. Outro ponto é não soltar balões, porque gera riscos de incêndios e eles também podem cair em subestações, podendo gerar interrupção do fornecimento de energia elétrica", frisou.

Leonardo Moura é superintendente de Operações da Neoenergia | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Também não se deve subir em postes para fazer a ligação clandestina e nem colocar bandeirolas ou balões pendurados. As pessoas podem ter o risco de se desequilibrar ou ter contato com a rede elétrica. Ligação clandestina é crime, e as pessoas devem evitar sob qualquer hipótese. Não se deve soltar fogos em direção à rede elétrica. Pode danificar equipamentos, gerando interrupções no fornecimento”, continuou ele.

Como solicitar ligação provisória à Neoenergia?

Realizar cadastramento junto à prefeitura e possuir a autorização de uso do solo;

Ir até uma agência Neoenergia com CPF/RG e documentação da prefeitura - até 5 dias antes;

Declarar a carga e o período desejado;

Realizar o pagamento da fatura;

Realizar a montagem do padrão de ligação corretamente;

Ligação será realizada.

Corpo de Bombeiros

Com 4.010 agentes empregados, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) fez para 2026 um lançamento menor do que o ano anterior. Serão 5.100 diárias previstas. O investimento da corporação que vai atuar em 23 cidades pernambucanas é de R$ 918 mil.

O CBMPE, que atende pelo número 193, vai atuar com 941 viaturas em 71 eventos locais. O diretor-geral de Operações da corporação, Leonardo Rodrigues, deu outros detalhes sobre cuidados a serem observados, tanto em relação ao ciclo junino quanto às praias e rodovias.

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"O São João é muito importante para a cultura do nosso estado, e o Corpo de Bombeiros tem uma preocupação grande, porque aumentam os números de acidentes com fogos de artifício e queimaduras. Crianças não devem soltar fogos sozinhas. Têm que ter a supervisão de um adulto. Fogueiras têm que respeitar uma área segura e não devem ser acesas por meio de inflamáveis como gasolina e óleo diesel”, relembrou ele.

O diretor-geral de Operações do CBMPE, Leonardo Rodrigues | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“A gente também está no período invernoso e temos a ‘Operação Inverno’ em andamento. A quadra chuvosa traz ao nosso estado uma preocupação com riscos de alagamentos, enchentes e deslizamentos. Além disso, há também um incremento de segurança nas praias e rodovias. O Corpo de Bombeiros montou uma estratégia de ter nos polos festivos o lançamento de guarnições de salvamento, de combate a incêndio e de resgate para dar uma resposta mais rápida”, garantiu.

Samu

Como as festas juninas no Recife começaram desde o dia 10 de junho, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado pelo 192, disponibilizou para os 19 dias de eventos duas ambulâncias, sendo uma no polo da Avenida Rio Branco, no centro da cidade, e outra no Sítio Trindade, Zona Norte.

Segundo o coordenador-geral do Samu, Leonardo Gomes, os primeiros socorros para uma pessoa que sofreu queimadura são fundamentais.

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“Muitas pessoas usam pasta de dente, manteiga ou outras substâncias que vão dar um alívio de dor inicial, mas que comprometem o tratamento posterior. O mais importante é que a gente tem que tirar a dor. A orientação é colocar água corrente limpa com pano úmido para diminuir a dor e chamar o 192. O mais importante é evitar os acidentes", aconselhou.

Leonardo Gomes, coordenador-geral do Samu Metropolitano | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Quem não tem hábito de manusear fogos de artifício não o faça, não manuseie bebidas alcoólicas e supervisionem as crianças. O ideal é que o Samu não seja acionado, mas, caso seja, vamos atender o mais rápido possível”, garantiu ele.

13 bases descentralizadas no Recife

Área central – Boa Vista;

Prefeitura – Recife Antigo;

Maternidade Bandeira Filho – Afogados;

Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques – Ibura;

Policlínica e Maternidade Barros Lima – Casa Amarela;

Policlínica Salomão Kelner – Água Fria;

Hospital da Mulher – Curado;

Ceasa – Curado;

Hospital do Idoso – Areias;

Policlínica Albert Sabin – Tamarineira;

Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) – Boa Viagem;

Upinha Avenida Norte – Casa Amarela;

UPAE Mustardinha – Mustardinha.

Gomes também chamou atenção para os graus de queimaduras na pele. Uma lesão de primeiro grau causa vermelhidão, pele seca e inchaço leve, mas sem bolhas. Já a de segundo grau gera bolhas (flictenas), liberação de líquidos e vermelhidão profunda.

No terceiro grau, a pele fica endurecida, esbranquiçada ou carbonizada. A lesão atinge os músculos e ossos, aumentando, inclusive, os riscos de morte. Não é recomendado o uso de água gelada ou gelo, pois a temperatura extrema também queima e pode agravar a lesão.

“É importante que as pessoas não rompam as bolhas para não causar infecção. Para todos os casos, ligue 192 que a nossa equipe vai avaliar e conversar com o paciente e entender se é o caso o envio de uma ambulância ou conceder orientação telefônica. Nós trabalhamos de forma integrada para salvar vidas”, finalizou.

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