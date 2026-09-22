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FOLHA PET Neoenergia Pernambuco lança campanha de segurança com cão mascote no Recife Malu participou de ação educativa com estudantes da Erem Othon Paraíso, no Bongi, nesta terça-feira (22)

A Neoenergia Pernambuco lançou, nesta terça-feira (22), a campanha “Amigo de Verdade”, iniciativa permanente de conscientização sobre os riscos da eletricidade e a prevenção de acidentes com a rede elétrica.

Para marcar o início da ação no Estado, eletricistas e a cadela Malu participaram de uma atividade educativa com estudantes da Erem Othon Paraíso, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife.

Vestida com a roupa da distribuidora, Malu acompanhou os profissionais durante a atividade, que também contou com um arte-educador e integrantes da equipe de Saúde e Segurança da empresa.

A abordagem lúdica buscou aproximar os estudantes de situações do cotidiano que podem representar riscos quando envolvem a rede elétrica.

Entre os temas abordados estão os cuidados ao empinar pipas próximo à rede elétrica, realizar podas de árvores e fazer ligações irregulares de energia.

A campanha também orienta sobre os riscos de interagir de maneira inadequada com equipamentos do sistema elétrico e busca estimular comportamentos mais seguros.

A proposta deste ano destaca que algumas situações de risco podem não parecer perigosas à primeira vista.

Com a participação de eletricistas e de Malu, a Neoenergia pretende apresentar as orientações de forma acessível, especialmente para crianças e adolescentes, incentivando os estudantes a compartilhar as informações com familiares e comunidades.

O eletricista permanece como um dos protagonistas da campanha, representando os profissionais que atuam diariamente na manutenção da rede e no fornecimento de energia.

A presença de Malu complementa a estratégia de comunicação ao utilizar uma linguagem mais próxima do público durante as ações de conscientização.

Análise

De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), 650 acidentes envolvendo a rede elétrica foram registrados no Brasil em 2025.

Os dados reforçam a necessidade de ampliar ações educativas e o acesso a informações sobre prevenção de acidentes relacionados à eletricidade.

Além das atividades presenciais, a campanha será divulgada durante o ano nos canais de comunicação da Neoenergia Pernambuco.

A iniciativa busca levar orientações de segurança a diferentes públicos e contextos, como parte das ações da distribuidora voltadas à prevenção de acidentes e ao uso seguro da energia elétrica.

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