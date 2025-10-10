A- A+

Programação Neoenergia Pernambuco leva Unidade Móvel Educativa ao Parque da Jaqueira no fim de semana Atividade celebra o Dia das Crianças com experiências interativas sobre energia e sustentabilidade

A Neoenergia Pernambuco realiza uma ação especial no Parque da Jaqueira neste fim de semana em comemoração ao Dia das Crianças. No sábado (11) e no domingo (12), das 13h às 19h, a empresa leva ao local sua Unidade Móvel Educativa (UME), oferecendo atividades gratuitas voltadas à conscientização sobre o uso eficiente da energia elétrica. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Experiência interativa sobre energia

A Unidade Móvel Educativa é um caminhão adaptado e expansível, com estrutura tecnológica capaz de receber centenas de visitantes por dia. No interior do veículo, o público tem acesso a uma sala de projeção com vídeos explicativos sobre o caminho da energia, além de experimentos interativos que abordam sustentabilidade e consumo responsável.

Entre as atividades disponíveis estão o globo de plasma, que demonstra o comportamento da eletricidade, e o gerador Van de Graaff, que explica os efeitos do campo elétrico. O espaço também conta com uma parede interativa que simula a transmissão de energia em uma cidade, uma maquete de casa eficiente com dicas de economia e um gerador manual que permite comparar o consumo de diferentes tipos de lâmpadas.

Educação e conscientização

De acordo com Artur Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, o objetivo da ação é promover uma nova percepção sobre o uso da energia elétrica.

“Queremos mostrar que pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença para o meio ambiente e também para o orçamento das famílias”, afirma.

Além das experiências educativas, o público poderá registrar o momento em um totem digital e levar uma lembrança da visita. A proposta é unir aprendizado e diversão, aproximando crianças e adultos dos temas de ciência, inovação e sustentabilidade.

Atividades seguem durante a semana

Após o fim de semana, a unidade fará uma pausa na segunda-feira (13). A partir de terça (14), a UME retoma as atividades no Parque da Jaqueira, das 8h às 17h30, com atendimento aberto ao público e a escolas da região.

Desde 2015, o projeto da Neoenergia Pernambuco já impactou mais de 234 mil pessoas em diferentes municípios do estado. Com a chegada da segunda unidade móvel, a distribuidora amplia o alcance das ações educativas e reforça o compromisso com a sustentabilidade.

Serviço

Evento: Unidade Móvel Educativa da Neoenergia Pernambuco

Local: Parque da Jaqueira, Recife

Datas: Sábado (11) e domingo (12) de outubro

Horário: Das 13h às 19h

Entrada: Gratuita

Retorno das atividades: A partir de terça-feira (14), das 8h às 17h30

Com informações da assessoria

