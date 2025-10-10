Neoenergia Pernambuco leva Unidade Móvel Educativa ao Parque da Jaqueira no fim de semana
Atividade celebra o Dia das Crianças com experiências interativas sobre energia e sustentabilidade
A Neoenergia Pernambuco realiza uma ação especial no Parque da Jaqueira neste fim de semana em comemoração ao Dia das Crianças. No sábado (11) e no domingo (12), das 13h às 19h, a empresa leva ao local sua Unidade Móvel Educativa (UME), oferecendo atividades gratuitas voltadas à conscientização sobre o uso eficiente da energia elétrica. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Leia também
• Jaboatão celebra o Mês das Crianças com programação especial em vários bairros
• Projeto "Quem Lê, Viaja!" leva incentivo à leitura para ônibus do Recife
• Sesc leva atendimento odontológico gratuito ao Shopping Guararapes
Experiência interativa sobre energia
A Unidade Móvel Educativa é um caminhão adaptado e expansível, com estrutura tecnológica capaz de receber centenas de visitantes por dia. No interior do veículo, o público tem acesso a uma sala de projeção com vídeos explicativos sobre o caminho da energia, além de experimentos interativos que abordam sustentabilidade e consumo responsável.
Entre as atividades disponíveis estão o globo de plasma, que demonstra o comportamento da eletricidade, e o gerador Van de Graaff, que explica os efeitos do campo elétrico. O espaço também conta com uma parede interativa que simula a transmissão de energia em uma cidade, uma maquete de casa eficiente com dicas de economia e um gerador manual que permite comparar o consumo de diferentes tipos de lâmpadas.
Educação e conscientização
De acordo com Artur Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, o objetivo da ação é promover uma nova percepção sobre o uso da energia elétrica.
“Queremos mostrar que pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença para o meio ambiente e também para o orçamento das famílias”, afirma.
Além das experiências educativas, o público poderá registrar o momento em um totem digital e levar uma lembrança da visita. A proposta é unir aprendizado e diversão, aproximando crianças e adultos dos temas de ciência, inovação e sustentabilidade.
Atividades seguem durante a semana
Após o fim de semana, a unidade fará uma pausa na segunda-feira (13). A partir de terça (14), a UME retoma as atividades no Parque da Jaqueira, das 8h às 17h30, com atendimento aberto ao público e a escolas da região.
Desde 2015, o projeto da Neoenergia Pernambuco já impactou mais de 234 mil pessoas em diferentes municípios do estado. Com a chegada da segunda unidade móvel, a distribuidora amplia o alcance das ações educativas e reforça o compromisso com a sustentabilidade.
Serviço
Evento: Unidade Móvel Educativa da Neoenergia Pernambuco
Local: Parque da Jaqueira, Recife
Datas: Sábado (11) e domingo (12) de outubro
Horário: Das 13h às 19h
Entrada: Gratuita
Retorno das atividades: A partir de terça-feira (14), das 8h às 17h30
Com informações da assessoria