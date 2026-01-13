A- A+

Rede elétrica Neoenergia Pernambuco detalha como solicitar ligação provisória no Carnaval Prefeituras e produtores devem fazer solicitação de forma antecipada

A Neoenergia Pernambuco informou, nesta terça-feira (13), que encerra nos próximos dias o prazo para prefeituras e organizadores de eventos informarem à distribuidora sobre a necessidade de ligações provisórias de energia elétrica durante as prévias de Carnaval.

A Neoenergia precisa receber detalhes importantes como altura de trios elétricos e demanda de carga que vai ser necessária para realizar as festas, desde que não seja necessário a realização de obras na rede elétrica.

As ligações provisórias são fundamentais para abastecer a iluminação cênica, barracas, tendas, palcos e avenidas.

No caso das prefeituras, a distribuidora já enviou cartas reforçando esse pedido desde o início de janeiro.

Supervisor comercial da Neoenergia Pernambuco, Romulo Barbosa, destaca a atuação da distribuidora neste período festivo.

"Todas as ligações provisórias exigem atenção e só devem ser feitas por profissionais da Neoenergia Pernambuco. Além disso, elas dependem de uma avaliação técnica minuciosa e isso requer que os prazos estabelecidos pelos órgãos de controle sejam seguidos à risca”, disse.

O fornecimento provisório de energia elétrica atende eventos e festividades de duração inferior a 30 dias. Para atendimento da ligação provisória, faz-se necessário realizar a solicitação através de um formulário, que deverá ser preenchido com antecedência mínima de dez dias úteis, sendo o atendimento condicionado à disponibilidade de energia e potência.

O envio das informações e o pedido de ligação provisória pode ser feito diretamente no Portal de Clientes Corporativos da Neoenergia Pernambuco ou pelo WhatsApp (81- 3217-6990).

Dicas da Neoenergia Pernambuco

Com o intuito de evitar problemas com a rede elétrica, a Neoenergia Pernambuco destaca algumas recomendações que devem ser seguidas em todo o período que antecede as festividades carnavalescas durantes os dias de folia:

- Evitar solicitar ligação provisória fora do prazo mínimo ao atendimento. O pedido deve ser para locais onde já exista rede elétrica, com pelo menos 10 dias de antecedência. O mesmo prazo se repete para recebimento da relação contendo os dados dos comerciantes (nome/CPF/telefone) devidamente autorizados através de ofício, encaminhado pelo município;

- Caso haja necessidade de reforço e/ou construção (extensão) de rede de distribuição de energia elétrica para o atendimento, o prazo de solicitação deve ser de no mínimo 30 dias.

Como solicitar

1) Preencha os dados solicitados no formulário;

2) Anexe os documentos necessários:

Se a ligação provisória se destinar à palanques e shows, será necessário o envio da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução quitada e assinada pelo profissional e contratante, com descrição da atividade técnica correspondente.

3) Leia e confirme o termo de aceite;

Portal Clientes Corporativos - Ligação Provisória

Após o envio da solicitação, será gerado um número de protocolo.

A resposta desta solicitação será enviada para o e-mail cadastrado em seu usuário.

Fique atento

• São de responsabilidade do consumidor as despesas com a instalação e retirada de rede e ramais de caráter provisório, os custos dos serviços de ligação e de desligamento, bem como os reforços e melhoramentos necessários na rede elétrica;

• O cliente é responsável pela instalação e manutenção do padrão de entrada de energia elétrica;

• O fornecimento de energia elétrica é em baixa tensão, quando a unidade consumidora tiver carga instalada igual ou inferior a 75kW;

• A carga instalada informada deverá corresponder à carga real instalada na unidade consumidora;

• Cargas especiais devem ser declaradas, tais como: fornos elétricos a arco, fornos elétricos de indução com compensação através de capacitores, motores com potência igual ou superior a 30 CV (síncronos e assíncronos), soldas elétricas, entre outras cargas.

Com informações de assessoria

