ENERGIA Neoenergia Pernambuco monta operação especial de fim de ano com mais de 700 eletricistas nas ruas Ações preventivas foram realizadas com finalidade de garantir qualidade, continuidade e confiabilidade do sistema elétrico do Estado

A Neoenergia montou uma operação especial de fim de ano com reforço significativo de equipes, tecnologia e infraestrutura com o objetivo de garantir o fornecimento de energia elétrica durante as festas de Natal e Ano Novo, período em que Pernambuco recebe um dos maiores fluxos turísticos do país.

A superestrutura começa a funcionar nesta terça-feira (23) e seguirá em atividade durante todo o período festivo. Ao todo, aproximadamente 700 eletricistas estarão operando em todo o Estado, um aumento de 60% em relação aos dias normais de operação.

O objetivo é garantir rapidez no atendimento às ocorrências, especialmente nas áreas com maior concentração de pessoas, como o Litoral e os principais polos urbanos.

Para acelerar ainda mais o tempo de resposta, a distribuidora disponibilizou kits emergenciais com materiais elétricos nas principais bases operacionais, permitindo que as equipes cheguem aos locais de atendimento já com os insumos adequados, reduzindo o tempo de deslocamento e de recomposição da rede.

A operação também conta com três subestações móveis e um transformador móvel, que poderão ser acionados de forma imediata em situações que demandem reforço emergencial da rede elétrica.

No Centro de Operações Integradas (COI), cerca de 65 profissionais, entre controladores e engenheiros, atuarão 24 horas por dia, monitorando em tempo real o desempenho dos circuitos elétricos e coordenando as equipes em campo.

“Montamos uma operação robusta e integrada para este período, que é estratégico para Pernambuco. Ampliamos o número de equipes, reforçamos nossa estrutura móvel e fortalecemos o monitoramento da rede para garantir um atendimento mais ágil e eficiente à população e aos visitantes”, destaca o superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco, André Santos.

Além da operação emergencial, a distribuidora reforçou ao longo do ano as ações preventivas, com foco especial no Litoral pernambucano, uma das regiões mais demandadas durante as festas de final de ano.

Somente em 2025, foram mais de R$ 105 milhões em investimentos na rede elétrica, com 64 obras estruturantes realizadas e cerca de 36,8 mil manutenções, número 26% superior ao registrado em 2024.

Entre os principais destaques estão: a entrega de uma nova subestação em Maria Farinha; a construção de três novas linhas de transmissão nos eixos de alta tensão do Litoral, duas no Litoral Norte e uma no Litoral Sul; e a entrega de cinco novos alimentadores, sendo dois no Litoral Norte e três na região de Boa Viagem e no polo hoteleiro do Recife.

Outros três novos alimentadores seguem em construção, com previsão de conclusão até a próxima terça-feira (30), reforçando ainda mais a capacidade da rede para o período de maior consumo.

Durante o ano, a Neoenergia Pernambuco também realizou a inspeção de 748 quilômetros de rede, o equivalente a 100% da rede elétrica do Litoral do Estado, além de 29 divisões de área de transformadores ou substituições por equipamentos de maior potência, em 2025.

A operação preventiva incluiu ainda a repotencialização de dois geradores e a substituição de um equipamento em Fernando de Noronha, além da instalação de dez novos religadores automáticos nas áreas litorâneas — tecnologia que contribui para a redução do tempo de interrupções.

“Todo esse planejamento preventivo é fundamental para reduzir riscos e aumentar a resiliência da rede, especialmente em um período de alto consumo e grande circulação de pessoas. Nosso foco é garantir segurança, continuidade do serviço e rapidez no atendimento”, reforça André Santos.

Com a combinação de investimentos, manutenção preventiva e uma operação especial de atendimento, a Neoenergia Pernambuco busca assegurar tranquilidade aos pernambucanos e turistas durante as festas de Natal e Réveillon em um dos destinos mais procurados do Brasil nesta época do ano.

