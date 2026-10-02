Neoenergia Pernambuco monta operação para garantir fornecimento de energia durante as eleições

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A Neoenergia Pernambuco preparou uma operação especial para garantir o fornecimento de energia durante as eleições deste fim de semana. Com reforço de 30% no número de equipes em campo e mais de 50 profissionais atuando em monitoramento 24 horas, a estrutura atenderá os 3.389 locais de votação distribuídos em Pernambuco, incluindo 15 unidades consideradas prioritárias pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com apoio de 61 bases operacionais e um total de 253 equipes espalhadas por todo o Estado.

A mobilização faz parte do plano especial elaborado pela distribuidora para assegurar rapidez na resposta a eventuais ocorrências e garantir a confiabilidade do sistema elétrico durante um dos eventos mais importantes da democracia brasileira. O esquema envolve monitoramento contínuo da rede elétrica, equipes posicionadas estrategicamente e integração direta com os órgãos responsáveis pelo processo eleitoral.

O esquema especial de trabalho é a continuidade de uma preparação que começou meses antes da votação. Em toda a área de concessão, a Neoenergia Pernambuco realizou a inspeção de mais de 32 mil quilômetros de rede elétrica, executou mais de 350 mil podas preventivas e realizou mais de 23 mil manutenções. Nos locais prioritários definidos pelo TRE, foram concluídas 100% das inspeções nos circuitos que atendem os prédios.

Para o fim de semana das eleições, a empresa contará com quatro analistas dedicados ao atendimento das demandas relacionadas ao TRE, dois engenheiros em escala exclusiva para monitoramento das eleições, quatro subestações móveis posicionadas em pontos estratégicos e kits emergenciais distribuídos em locais previamente definidos para agilizar o atendimento em caso de necessidade. A área de Segurança Corporativa também estará mobilizada para o monitoramento de instalações críticas e pronta resposta a eventuais ocorrências.

O plano contempla ainda ações voltadas ao fortalecimento da resiliência do sistema elétrico, incluindo mais de 731 manutenções em equipamentos de subestações e a instalação de mais de 150 novos religadores, ampliando a capacidade de recomposição automática da rede. Em Fernando de Noronha, a distribuidora assegurou estoque adicional de combustível para garantir a autonomia operacional durante todo o período eleitoral.

A operação foi estruturada em alinhamento com o calendário eleitoral e considera todas as etapas críticas do processo, desde a preparação das urnas até o dia da votação e eventual segundo turno. O objetivo é assegurar fornecimento de energia com máxima confiabilidade para apoiar o pleno funcionamento da infraestrutura eleitoral e o exercício da cidadania em Pernambuco.

Desligamentos

Com o objetivo de contribuir para a realização das Eleições 2026, a Neoenergia Pernambuco não realizará desligamentos programados da rede elétrica para serviços de manutenção neste sábado (3) e domingo (4). A medida busca preservar a continuidade do fornecimento de energia durante o período do pleito e evitar impactos às atividades da Justiça Eleitoral e aos locais de votação.



*Com informações da assessoria de imprensa de Pernambuco

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