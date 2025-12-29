Energia
Neoenergia Pernambuco realiza desligamento programado no Bairro do Recife em 10 de janeiro
A interrupção temporária no fornecimento ocorrerá para serviços de manutenção e expansão da rede elétrica
Neoenergia Pernambuco realiza desligamento programado no Bairro do Recife em 10 de janeiro - Foto: Divulgação
A Neoenergia Pernambuco confirmou, nesta segunda-feira (29), que realizará um desligamento programado de energia no Bairro do Recife no dia 10 de janeiro de 2026 (sábado), das 8h às 16h.
A interrupção temporária no fornecimento ocorrerá para serviços de manutenção e expansão da rede elétrica.
Leia também
• Acidentes em rodovias federais matam 111 pessoas no feriadão de Natal
• Rio terá calor intenso e chuvas isoladas até o réveillon
• PRF inicia Operação Rodovida Ano Novo nesta terça-feira (30) em Pernambuco
Anteriormente, o desligamento no Bairro do Recife estava programado para a próxima terça (30), mas foi reagendado para o dia 10 de janeiro.
De acordo com a concessionária, desligamentos desse tipo são realizados diariamente em todo o estado com o objetivo de garantir a melhoria do sistema elétrico.