Neoenergia PE realiza serviço de ligação provisória para o Carnaval 2024; saiba como solicitar

Com a proximidade do Carnaval 2024, diversos comerciantes e barraqueiros em Pernambuco já estão nos preparativos para a folia. Durante esse período, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância de realizar a solicitação de ligação provisória, que garante mais segurança aos trabalhadores no período carnavalesco.

O processo pode ser feito de forma simples, e o serviço é realizado num prazo de até cinco dias úteis. Para atender as solicitações, a distribuidora reforçou o número de colaboradores nas lojas de atendimento que ficam próximas aos principais polos de animação.

“A Neoenergia não vai tolerar a ligação clandestina, pois, além de ser crime, coloca em risco quem pratica o furto e todos os foliões que estiverem por perto. Por esse motivo, estamos com centenas de eletricistas diariamente nas ruas para coibir essa ação”, afirmou o gerente de operação da distribuidora, Aldo Neto.

Para ter o pedido atendido, o cidadão precisa cumprir uma série de exigências que incluem a autorização do uso do solo pela prefeitura, declaração da carga que será utilizada e o pagamento da taxa única de vistoria, ligação e desligamento.

Além disso, o padrão de entrada e o aterramento do sistema também são de responsabilidades do cliente.

A Neoenergia reforça, ainda, que o local onde a ligação será instalada também precisa atender aos critérios técnicos e de segurança. O pedido pode ser feito presencial em uma loja de atendimento da distribuidora.

A partir desta quinta-feira (1º) até o dia 9 de fevereiro, as equipes das lojas instaladas na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda (Estrada do Bonsucesso, 306 – Bonsucesso) e do Dircon Recife (Av. Senador Robert Kennedy, 350 - Ipsep) estarão reforçadas.

Na segunda-feira (5), colaboradores da distribuidora também estarão de plantão na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, área central da Capital.

Confira os requisitos de segurança para a realização da ligação provisória:

01 - Todo material, inclusive o ramal de ligação (fio que liga a rede da Neoenergia à barraca, trailer, palco etc), é de responsabilidade do cliente, assim como a montagem do padrão onde será instalado o medidor.

02 – O ramal de ligação deverá possuir, obrigatoriamente, utilização de cabo 4 (quatro) milímetros (PP) duas vias, em perfeitas condições e sem emendas.

03 - A ligação não poderá ser realizada com condutores pelo solo ou extensão.

04 – A conexão provisória com a rede elétrica só poderá ser feita em locais onde já existe rede de distribuição de energia e sem travessia de rua.

05 - As barracas deverão possuir ponto de fixação (barrote + rack, cantoneira etc.) para elevação do ramal de ligação à altura padrão de 3 metros.

06 - Também é necessário que elas possuam dispositivo de proteção (disjuntor), padrão Neoenergia.

07 - Barracas e estruturas metálicas (palcos, camarins etc.) obrigatoriamente deverão ser providos de aterramento.

08 - A ligação só será efetuada mediante a apresentação das faturas de consumo e serviço pagas.

09 - Nos casos que forem identificadas cargas adicionais, o cliente deverá desligá-las até que ocorra a regularização da situação junto à distribuidora.

10 - A ligação interna não poderá ter contato com a parte metálica da barraca.

