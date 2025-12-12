A- A+

TRÂNSITO Neoenergia Pernambuco registra 10 colisões de veículos contra postes por dia em 2025 De janeiro a novembro deste ano, 3,5 mil batidas comprometeram o fornecimento de energia para milhares de pernambucanos e colocaram vidas em risco em todo o Estado

De janeiro a novembro de 2025, a Neoenergia Pernambuco registrou 3,5 mil acidentes envolvendo colisões de veículos contra postes no estado.

O número equivale a uma média de pouco mais de 10 ocorrências por dia, reforçando a gravidade do problema e seus impactos na segurança viária e no fornecimento de energia.

As colisões provocam interrupções que atingem milhares de clientes e exigem longas horas de trabalho das equipes da concessionária. Os reparos incluem substituição de postes, reconstrução de trechos da rede de distribuição e restabelecimento da energia.

Em muitos casos, os técnicos precisam aguardar a conclusão da perícia policial para iniciar o serviço, o que prolonga ainda mais o tempo de recomposição.

A Neoenergia reforça que, em caso de abalroamento, a principal orientação é permanecer dentro do veículo caso cabos tenham se rompido e caído ao solo. A recomendação é evitar qualquer contato com partes metálicas e aguardar a chegada das equipes especializadas.

A aproximação de curiosos também deve ser evitada, já que o impacto pode energizar o solo ou o próprio veículo.

A empresa orienta que, diante de um acidente com poste, o Corpo de Bombeiros seja acionado pelo número 193, assim como a Neoenergia, pelo telefone 116. A concessionária lembra ainda que os responsáveis pelas colisões devem arcar com os prejuízos causados ao patrimônio, com custos médios em torno de R$ 3 mil por poste danificado, incluindo cabos, estruturas e equipamentos.

Para reduzir o número de ocorrências, a Neoenergia destaca a importância de práticas seguras no trânsito.

Entre as recomendações estão manter a manutenção do veículo em dia, não utilizar celular ao dirigir, respeitar limites de velocidade, usar cinto de segurança e capacete, manter distância segura do veículo à frente e jamais conduzir sob efeito de álcool, medicamentos ou substâncias psicoativas.

A empresa reforça que a prevenção é a principal forma de evitar acidentes que colocam em risco motoristas, pedestres e equipes de atendimento, além de comprometer o fornecimento de energia para a população.

