Pernambuco Neoenergia promove ação de combate à violência doméstica contra a mulher Parceria com o Ministério das Mulheres atende clientes de Brasília, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo a partir de março

A partir deste mês de março, a Neoenergia, em parceria com o Ministério das Mulheres, inicia uma ação estratégica para enfrentar a violência contra as mulheres nos lares brasileiros. Agora, as faturas de energia elétrica contarão com a exibição, de forma destacada, do número 180, canal da Central de Atendimento à Mulher.

Serão mais de 17 milhões de clientes beneficiados com a iniciativa nas áreas de concessão da Neoenergia - Bahia, Brasília, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. A medida faz parte do cronograma especial de ações da distribuidora em celebração ao Mês da Mulher. O objetivo é transformar um documento do dia a dia das famílias em uma ferramenta de utilidade pública e salvamento das vítimas de violência.

Segundo Solange Ribeiro, vice-presidente da Neoenergia, ao inserir o 180 na fatura, a empresa usa a sua capilaridade para ampliar a rede de proteção e garante que a informação sobre acolhimento e denúncia esteja ao alcance das mulheres. O foco é fazer com que a distribuidora vá além do fornecimento de energia para os seus usuários.

“A violência contra a mulher muitas vezes acontece dentro de casa, e precisamos chegar justamente nesses espaços. Reconhecemos o papel das empresas no enfrentamento às desigualdades de gênero e assumimos a responsabilidade através dessa e outras ações para promover equidade, acolhimento e proteção às mulheres, tanto nas regiões onde atuamos quanto dentro da própria empresa”, explica.

Para ela, ao inserir o número da Central de Atendimento em mais de 17 milhões de faturas, a empresa transforma um serviço essencial em instrumento de proteção às mulheres. A parceria entre a Neoenergia e o Ministério das Mulheres amplia o alcance do Ligue 180.

O projeto surge em um momento em que os casos de violência contra a mulher no país só aumentam. Em 2025, segundo o Retrato dos Feminicídios do Brasil, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Isso representa um crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior.

Como funciona o 180?

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar via chat no WhatsApp (61) 9610-0180. A Polícia Militar também deve ser acionada em casos de emergência por meio do 190.

Além de registrar denúncias de violência, o canal também oferece orientações sobre direitos, informações sobre legislação e encaminhamento para a rede de atendimento especializado, com garantia de anonimato, e para as autoridades competentes.

No ano passado, o Ministério recebeu mais de 1 milhão de atendimentos e 155.11 denúncias de violência contra mulheres. Em janeiro de 2026, já foram contabilizados 90.758 atendimentos e 15.575 denúncias de violência.

Apoio às colaboradoras

Além da parceria com a pasta, a Neoenergia também está comprometida em apoiar suas colaboradoras no enfrentamento da violência de gênero.

Desde 2023, a companhia conta com um programa interno de proteção, acolhimento e suporte a colaboradoras vítimas de violência doméstica.

A iniciativa foi reconhecida com o Prêmio Boas Práticas, do Movimento Elas Lideram 2030, promovido pelo Pacto Global-Rede Brasil, da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2030.

A Neoenergia ainda oferece treinamentos para orientar eletricistas e leituristas a reconhecer sinais de violência.



