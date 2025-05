Neoenergia realiza atendimento gratuito neste sábado (31), na Arena de Pernambuco

A- A+

A Neoenergia Pernambuco irá realizar, neste sábado (31), um atendimento gratuito durante a comemoração de 12 anos da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Das 8h às 17h, uma equipe da distribuidora estará no estádio para realizar atendimentos comerciais para clientes que estiverem no local.

Entre os serviços disponibilizados, estão a inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a negociação de débitos com possibilidade de dividir o saldo devedor em até 21 parcelas, além do serviço de troca da titularidade.

“Será um momento de celebrarmos mais um ano da Arena de Pernambuco e ainda oferecermos um serviço de qualidade para todos os participantes. Esperamos que as pessoas possam aproveitar este momento para acessar a distribuidora no conforto da Arena e perto de casa”, afirmou o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.

Os interessados no atendimento devem comparecer ao local portando um documento com foto e uma conta de energia elétrica para que a equipe da distribuidora possa identificar o cliente com mais agilidade.

Veja também