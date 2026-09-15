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ENERGIA Neoenergia promove, no Sertão pernambucano, troca gratuita de lâmpadas por modelos LED Os clientes dos munípios de Iguaracy e Floresta serão os beneficiados

Os clientes da Neoenergia Pernambuco, residentes nos municípios de Iguaracy e Floresta, no Sertão pernambucano, terão a oportunidade de trocar lâmpadas ineficientes por modelos de LED, de forma gratuita.

Em Iguaracy, a iniciativa será realizada a partir de hoje, terça-feira (15), e vai até a sexta-feira (18), por meio de visitas porta a porta realizadas por equipes identificadas da Neoenergia. Já em Floresta, a ação acontecerá exclusivamente na quarta-feira (16) e na quinta-feira (17), também no formato porta a porta, levando mais comodidade aos consumidores.

A ação faz parte do projeto Energia com Cidadania e tem como objetivo estimular o consumo consciente de energia elétrica, contribuindo para a redução do valor da conta de luz das famílias beneficiadas.

A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além de gerar economia para os clientes, o projeto contribui para a preservação ambiental ao incentivar o uso de tecnologias mais eficientes e sustentáveis e promover o descarte adequado dos equipamentos antigos.

As lâmpadas de LED consomem menos energia e possuem vida útil superior às tecnologias convencionais. Enquanto uma lâmpada fluorescente pode durar cerca de 15 mil horas, os modelos de LED alcançam até 25 mil horas de funcionamento. Outro benefício é a ausência de mercúrio em sua composição, reduzindo os impactos ambientais relacionados ao descarte inadequado.

Critérios

Ser cliente residencial ou rural-residencial, ser morador de comunidade popular ou estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), apresentar a conta de energia do mês anterior quitada, não ter participado de projetos de troca de lâmpadas da Neoenergia Pernambuco nos últimos seis anos; entregar lâmpadas usadas dos tipos incandescente, fluorescente ou halógena (com potência igual ou superior a 14W). Cada unidade consumidora, vale lembrar, pode trocar até oito lâmpadas.

*Com informações da assessoria de imprensa

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