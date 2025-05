Neoenergia promove reajuste de até 26% em valores de resíduos entregues pelos clientes esta semana

A- A+

Na semana do Dia Mundial da Reciclagem, a Neoenergia Pernambuco vai promover, a partir desta segunda-feira (12), um aumento no preço de todos os resíduos entregues pelos clientes ao Projeto Vale Luz. A ação vai até o sábado (17) e concederá um desconto maior na conta de energia em troca de materiais recicláveis.

O reajuste médio dos materiais será de 14%, podendo chegar a 26%.

Os clientes da distribuidora podem procurar um dos 5 pontos fixos espalhados na Região Metropolitana do Recife. Além disso, máquinas Retoma Machine estão instaladas nos principais centros de compras da capital para a entrega de latas de alumínio e garrafas PET.

Os pontos itinerantes, que estão montados em 24 comunidades, também funcionarão com o preço reajustado. Para conferir os endereços completos, os interessados devem acessar o link.

Para Artur Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, "a Semana da Reciclagem Neoenergia é um marco histórico no projeto. Nunca aumentamos o valor de todos os materiais de uma única vez. Queremos chamar atenção da sociedade para a necessidade de pensarmos no meio ambiente no nosso dia a dia, e não apenas com palavras".

O reajuste tem a finalidade de chamar a atenção dos pernambucanos começarem a pensar a reciclagem de uma maneira mais concreta.

“Se cada um fizer a sua parte, teremos um impacto importante na preservação do planeta”, completou.

O Projeto Vale Luz, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel, possui três pilares, o econômico, com descontos na conta de energia dos clientes; o ambiental, pois evita o descarte incorreto dos resíduos; e o de eficiência energética, pois o processo de reciclagem consome muito menos energia do que o tradicional.

Em funcionamento desde 2008, o projeto já arrecadou mais de 4.309 toneladas de resíduos, tendo concedido mais de R$ 2 milhões em descontos. No primeiro trimestre de 2025, foram entregues 268 toneladas de recicláveis, com aproximadamente R$ 170 mil em créditos nas contas dos clientes. “No último ano, foram mais de R$ 574 mil em descontos na conta de energia dos pernambucanos. Nossa intenção é que este número aumente ainda mais neste ano”, concluiu Artur Costa.

Com os descontos gerados pelos resíduos, vários clientes da Neoenergia deixaram de pagar a conta de energia elétrica.

Como participar

Para participar do Projeto Vale Luz, as pessoas devem levar o material reciclável a um dos pontos de coleta com o número do contrato com a Neoenergia e um documento com foto. Este processo só é realizado na primeira entrega.

Nos demais, basta levar o resíduo e informar o número do contrato para receber o desconto. A única exceção é se o resíduo for entregue em uma das máquinas Retorna Machine, que só recebem latas de alumínio e garrafas PET. Neste caso, o cliente faz o cadastro na própria tela do equipamento.

Materiais aceitos

Óleo vegetal filtrado, papelão, embalagem de vidro sem tampa, catemba, papel, garrafas PET, ferro, eletrônicos, folha filme, lata de alumínio, outros alumínios, papel colorido e bateria automotiva. Todos os materiais devem ser entregues secos e limpos.

Lista de materiais aceitos pelo Projeto Vale Luz da Neoenergia Pernambuco. / Créditos: Divulgação / Neoenergia Pernambuco

Veja também