Neoenergia promove reordenamento de rede em Camaragibe e Jaboatão

A Neoenergia Pernambuco iniciou, nesta semana, a retirada de equipamentos de telecomunicações irregulares ou fora dos padrões de segurança de cerca de 40 duas das cidades de Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes.

A retirada dessas instalações elimina os riscos de acidentes com a população, bem como melhora a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica na localidade.

As atividades, que seguirão até o final do mês, serão realizadas pelas equipes técnicas da distribuidora, que vão trabalhar durante toda a semana na remoção de fios de telefonia e internet instalados irregularmente nos postes da concessionária.

Os serviços na cidade de Camaragibe serão realizados no período da manhã, enquanto os de Jaboatão, à noite.

Além de garantir a qualidade no fornecimento de energia elétrica, a supressão desses fios e equipamentos contribuem com a segurança da população, evitando, por exemplo, incêndios em postes provocados por ligações fora do padrão exigido pela regulação do setor elétrico e de telecomunicações.

Todas as empresas de telefonia, que possuem autorização para usar os postes das ruas onde serão realizadas as ações, foram avisadas previamente para que tivessem tempo de regularizar as redes.

Além dos fios instalados de forma irregular pelas empresas que possuem contrato de compartilhamento com a Neoenergia, existem ainda situações de ocupações clandestinas, quando provedores de internet instalam a fiação à revelia da distribuidora, sem qualquer comunicação e fora de todos os padrões técnicos de segurança.

Confira a lista de ruas onde os serviços serão realizados:

CAMARAGIBE - Estrada de Aldeia, no bairro de Aldeia dos Camarás; Rua Maria José de Lima, do Alto Santo Antônio; Avenida Doutor Belmiro Correia, Rua Carmelo Alves de Brito e Rua Belchior Athaíde dos Santos, no Novo Carmelo; Rua Humberto Teixeira, no Celeiro das Alegrias Futuras; Rua Sales Fernandes da Silva, na Estação Nova; Rua Cassimiro de Abreu e Rua Dom Basílio, em Jardim Primavera; Rua Itapissuma, Rua Josadark Alves de França e Rua Francesa, em Santa Mônica; Rua Euclides da Cunha e Rua Porto Rico, no Santana; Avenida Luiza de Medeiros, em Tabatinga; Rua Expedito Correia, Rua Ana Alves, Rua Oscar de Albuquerque, Rua Trindade, Avenida Ersina Lapenda, Rua Maria Alves, Avenida Timbi e Rua Isabel Alves, no Timbi; e Avenida Vera Cruz (Vera Cruz).

JABOATÃO DOS GUARARAPES - Avenida Barreto de Menezes, Rua Santo Elias, Rua Nova Roma e Rua Frei Eurico, em Cajueiro Seco; Rua Rossini Roosevelt de Albuquerque, Rua Remanso, Rua São Sebastião e Avenida Nossa Senhora do Loreto (Piedade); Rua Professor Severino Tolentino, Rua Coronel Waldemar Basgal, Travessa Otávio Cruz, Rua Almirante Dias Fernandes e Rua Doutor Luiz Regueira, em Prazeres; Avenida Abdo Cabus, Rua Alexandre Baracho e Rua Santa Lúcia, em Candeias.

BALANÇO

A Neoenergia Pernambuco retirou aproximadamente 60 toneladas de cabos irregulares de cerca de 13,5 mil postesda rede de distribuição de energia em todo o Estado, no primeiro semestre de 2025.

Técnicos da distribuidora ainda eliminaram mais de mil caixas de internet clandestinasque estavam instaladas de forma irregular, nas estruturas.

O volume de retirada de equipamentos demonstra o crescimento das ações da Neoenergia em todo o Estado. No total, foram realizadas ações em 27 cidades durante os seis meses.

Nos últimos anos, a empresa havia retirado 244 toneladas, sendo 104 em 2024, 70 em 2023 e 70 em 2022. O objetivo é que este número continue crescendo na segunda metade do ano.

