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Serviço Neoenergia realiza desligamentos programados para manutenção da rede em bairros do Recife Intervenções estão previstas para esta sexta-feira (28) em áreas específicas da capital

A Neoenergia Pernambuco realizará desligamentos programados nesta sexta-feira (28) em bairros do Recife para a realização de serviços de manutenção e melhoria da rede de distribuição de energia. Antes do início das atividades, as equipes avaliarão as condições operacionais da rede e, caso identifiquem alternativas técnicas que permitam a realização dos trabalhos sem a interrupção do fornecimento, a energia será mantida normalmente para os clientes das localidades previstas.

"Essas ações são fundamentais para mantermos a rede elétrica em condições adequadas de operação, garantindo maior confiabilidade do fornecimento e mais segurança para a população. Sempre que existe a possibilidade técnica de realizar o serviço sem desligamento, nossas equipes adotam essa solução para minimizar os impactos aos clientes", afirmou o supervisor operacional da Neoenergia Pernambuco, Paulo Gomes.

Os serviços serão realizados em trechos específicos da capital pernambucana. O fornecimento poderá ser restabelecido antes do horário previsto caso as atividades sejam concluídas antecipadamente.

Os locais são: Água Fria (Rua Aníbal Benevolo, Rua Abufari, Rua Alto Longa, Rua Burtis, Rua Coronel João Carvoeiro, Rua Florai, Rua Florânia, Rua Florestopolis, Rua José Manoel de Lima e Rua Major Davino), Cordeiro (Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, Rua Araranguá, Rua Delmiro Gouveia, Rua Eurico de Souza Leão, Rua Joana Francisca de Azevedo, Rua Maravilha, Rua São Cristóvão, Rua Serra da Canastra e Rua Taió), Dois Unidos (Avenida Chagas Ferreira, Rua Chagas Ferreira, Rua CMP Gildo Branco, Rua Tancredo Neves, Rua Tupiraçaba, Vila Arco-Íris, Rua Alto da Liberdade e vias adjacentes), Madalena (Rua Monsenhor Júlio Maria, Rua João Ivo da Silva, Rua Hercílio Cunha, Rua Doutor Apoleão Laurênio, Rua Nobre de Lacerda e Rua José Marcelino), Pina (Rua Eurico Vitrúvio e Rua Quixadá) e Várzea (Rua Hemetério Maciel, Rua Frutuoso Gomes, Rua Luiz Ferreira dos Santos, Rua Acari, Rua Aureliano Quintas, Rua Emiliano Braga, Rua José Luiz Silveira Barros, Rua Gravatá, Rua Torres Homem, Rua do Bambu, Rua Fernando Noronha, Rua João Sales de Menezes, Rua Dr. José Munguba Sobrinho, Rua Barcelos e Rua General Polidoro).

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