Carnaval Neoenergia realiza a última vistoria para o desfile do Galo da Madrugada nesta terça-feira (27) Ação tem o intuito de assegurar que a rede elétrica esteja preparada para receber milhões de foliões no maior bloco do mundo

A Neoenergia Pernambuco realiza a última vistoria no circuito do Galo da Madrugada, na área central do Recife, nesta terça-feira (27), às 14h.

Considerado o maior bloco do mundo, o desfile do Galo está marcado para o Sábado de Zé Pereira, no dia 14 de fevereiro.

A ação integra o plano de segurança da companhia para o Carnaval com o intuito de assegurar que a rede elétrica esteja preparada para receber milhões de foliões com tranquilidade.

Além disso, a inspeção também tem como objetivo confirmar que todas as condições de segurança estão atendidas para o desfile, garantindo tranquilidade para quem vai participar do Carnaval.

Nos últimos meses, a distribuidora intensificou as intervenções na área. Ao todo, foram inspecionados 82 quilômetros de rede elétrica, realizadas mais de 500 podas e substituídos seis transformadores, retirados das vias por onde passam os trios elétricos.

Desde 2025, também foram feitas 37 manutenções específicas para o percurso e removidas mais de três toneladas de cabos de provedores de internet.

“Além deste ordenamento, concluímos a retirada de 28 travessias de cabos de telecomunicações que atrapalhavam os desfiles dos trios. Atualmente temos apenas seis travessias, todas com altura superior a 7,7 metros, o suficiente para garantir a passagem das agremiações com segurança”, afirmou André Santos, superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco.

A companhia também retirou mais de uma tonelada de fios e equipamentos de provedores de internet em pontos estratégicos, como a Rua do Sol, no bairro de Santo Antônio, e a Ponte Duarte Coelho, que interliga a Boa Vista e Santo Antônio.

“Estamos trabalhando incansavelmente, desde o meio do ano passado, para que os foliões possam aproveitar não apenas o Galo da Madrugada, mas todo o período de Carnaval”, completou Santos.

As ações fazem parte da campanha de segurança “Seja Inimigo do Fim”, que neste ano une os carnavais de Pernambuco e Bahia em uma mobilização conjunta de conscientização sobre os perigos da rede elétrica.



A iniciativa ganhou o reforço de Alceu Valença e BaianaSystem, que gravaram uma música exclusiva para levar a mensagem de segurança para os foliões.

