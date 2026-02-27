Sex, 27 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Chuvas em Pernambuco

Neoenergia reforça equipes para atender cidades afetadas pelas chuvas no interior de Pernambuco

Parte do Sertão e Agreste do estado vem sendo afetadas por fortes chuvas nesta sexta-feira (27)

Reportar Erro
Chuvas no interior de Pernambuco vem causando impactos na rede elétrica de cidadesChuvas no interior de Pernambuco vem causando impactos na rede elétrica de cidades - Foto: Neoenergia/Divulgação

As fortes chuvas que castigam parte do Sertão e Agreste de Pernambuco nesta sexta-feira (27) vêm causando impactos na rede elétrica do estado. Cidades como Jucati, Jupi e Calçado são algumas das afetadas pelos alagamentos.

Para minimizar ocorrências no fornecimento de energia na região, a Neoenergia Pernambuco reforçou o efetivo de profissionais nas ruas dos municípios atingidos e assegura que manterá o regime de contingência até o serviço retornar ao regime de normalidade..

Equipes do Litoral e da Zona da Mata foram deslocadas para reforçar a operação, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo maior agilidade na recomposição do sistema elétrico.

Leia também

• Estrada fechada e cidade sem energia: fortes chuvas provocam danos em Jucati, Jupi e Calçado

• Cidade do Agreste registra mais de 110 milímetros de chuva; Apac e Inmet emitem alerta

• Próximos dias serão de chuva em todo o estado de Pernambuco; confira tendência da Apac

Segundo a companhia, equipes de prontidão seguem atuando em casos pontuais para restabelecer o serviço com a maior brevidade possível. 

A distribuidora também explica que a maior parte das interrupções é motivada, principalmente, por raios e interferência de árvores e objetos projetados contra a rede de distribuição de energia, e lamenta os transtornos provocados pelos temporais.

“O maior volume de ocorrências se deve a casos isolados e pulverizados. Estamos atuando para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. No entanto, é importante que tanto as equipes de prontidão e a população obedeçam às orientações de segurança”, comenta o supervisor de operações da Neoenergia Pernambuco, Marcus Eduardo.

  • Rede elétrica de cidades do interior de Pernambuco vem sendo afetadas pelas fortes chuvas desta sexta-feira (27). Foto: Neoenergia/Divulgação
    Rede elétrica de cidades do interior de Pernambuco vem sendo afetadas pelas fortes chuvas desta sexta-feira (27). Foto: Neoenergia/Divulgação
  • Rede elétrica de cidades do interior de Pernambuco vem sendo afetadas pelas fortes chuvas desta sexta-feira (27). Foto: Neoenergia/Divulgação
    Rede elétrica de cidades do interior de Pernambuco vem sendo afetadas pelas fortes chuvas desta sexta-feira (27). Foto: Neoenergia/Divulgação
  • Rede elétrica de cidades do interior de Pernambuco vem sendo afetadas pelas fortes chuvas desta sexta-feira (27). Foto: Neoenergia/Divulgação
    Rede elétrica de cidades do interior de Pernambuco vem sendo afetadas pelas fortes chuvas desta sexta-feira (27). Foto: Neoenergia/Divulgação

Em algumas áreas, o tempo de atendimento às ocorrências pode ser comprometido em razão da complexidade do serviço ou dificuldade de acesso.

Alagamentos e inundações impedem a aproximação das equipes aos locais de manutenção, enquanto os lamaçais comprometem o deslocamento das turmas de plantão, sobretudo nas zonas rurais. 

Para agilizar o atendimento, é fundamental que, ao registrar a ocorrência pelo telefone 116 ou pelos canais digitais, como o telefone 81 3217-6990 (WhatsApp) ou aplicativo, o cliente informe corretamente o número da conta contrato, disponível na fatura de energia, além do endereço completo com ponto de referência.

Esses dados permitem identificar com precisão a unidade consumidora e direcionar a equipe com mais rapidez.

Segurança
A empresa ressalta que, em situações de chuvas intensas, a segurança da população deve ser prioridade. A orientação é clara:

Monitoramento
A Neoenergia Pernambuco permanece monitorando as condições climáticas e o desempenho da rede em tempo real, priorizando as ocorrências que envolvem risco à vida e grandes blocos de clientes. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter