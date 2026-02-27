A- A+

Chuvas em Pernambuco Neoenergia reforça equipes para atender cidades afetadas pelas chuvas no interior de Pernambuco Parte do Sertão e Agreste do estado vem sendo afetadas por fortes chuvas nesta sexta-feira (27)

As fortes chuvas que castigam parte do Sertão e Agreste de Pernambuco nesta sexta-feira (27) vêm causando impactos na rede elétrica do estado. Cidades como Jucati, Jupi e Calçado são algumas das afetadas pelos alagamentos.



Para minimizar ocorrências no fornecimento de energia na região, a Neoenergia Pernambuco reforçou o efetivo de profissionais nas ruas dos municípios atingidos e assegura que manterá o regime de contingência até o serviço retornar ao regime de normalidade..

Equipes do Litoral e da Zona da Mata foram deslocadas para reforçar a operação, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo maior agilidade na recomposição do sistema elétrico.

Segundo a companhia, equipes de prontidão seguem atuando em casos pontuais para restabelecer o serviço com a maior brevidade possível.

A distribuidora também explica que a maior parte das interrupções é motivada, principalmente, por raios e interferência de árvores e objetos projetados contra a rede de distribuição de energia, e lamenta os transtornos provocados pelos temporais.

“O maior volume de ocorrências se deve a casos isolados e pulverizados. Estamos atuando para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. No entanto, é importante que tanto as equipes de prontidão e a população obedeçam às orientações de segurança”, comenta o supervisor de operações da Neoenergia Pernambuco, Marcus Eduardo.

Rede elétrica de cidades do interior de Pernambuco vem sendo afetadas pelas fortes chuvas desta sexta-feira (27). Foto: Neoenergia/Divulgação

Em algumas áreas, o tempo de atendimento às ocorrências pode ser comprometido em razão da complexidade do serviço ou dificuldade de acesso.



Alagamentos e inundações impedem a aproximação das equipes aos locais de manutenção, enquanto os lamaçais comprometem o deslocamento das turmas de plantão, sobretudo nas zonas rurais.



Para agilizar o atendimento, é fundamental que, ao registrar a ocorrência pelo telefone 116 ou pelos canais digitais, como o telefone 81 3217-6990 (WhatsApp) ou aplicativo, o cliente informe corretamente o número da conta contrato, disponível na fatura de energia, além do endereço completo com ponto de referência.

Esses dados permitem identificar com precisão a unidade consumidora e direcionar a equipe com mais rapidez.

Segurança

A empresa ressalta que, em situações de chuvas intensas, a segurança da população deve ser prioridade. A orientação é clara:

Não se aproximar de fios caídos ou partidos, mesmo que pareçam desligados;

Não tocar em objetos que estejam em contato com a rede elétrica;

Evitar áreas alagadas onde haja postes ou equipamentos de energia;

Em caso de cabos na via pública, manter distância e acionar imediatamente a distribuidora.

Monitoramento

A Neoenergia Pernambuco permanece monitorando as condições climáticas e o desempenho da rede em tempo real, priorizando as ocorrências que envolvem risco à vida e grandes blocos de clientes.

