Neoenergia reforça equipes para atender localidades da RMR que estão sem eletricidade

As chuvas e ventos fortes provocaram quedas de árvores, explosão de postes e a falta de abastecimento elétrico no Recife e em diversas cidades da Região Metropolitana, nesta sexta-feira (16).

Para atender as localidades que estão sem energia, a Neoenergia Pernambuco aumentou em 300% o número de equipes e dobrou o número de controladores.

"Os técnicos da concessionária seguirão em esquema de reforço nas ruas até que todas as solicitações emergenciais registradas pelos clientes sejam atendidas", afirmou a Neoenergia.

A empresa reforça que ocorrências devem ser registradas pelo WhatsApp (81) 3217.6990 ou pela central de atendimento, por meio do número 116. Durante o contato, é necessário informar o código do cliente.

"As solicitações também poderão ser feitas pela agência virtual, na página de serviços do site www.neoenergia.com e pelo aplicativo Neoenergia Pernambuco, disponível para Android e IOS", destaca a Neoenergia.

A empresa também destaca dicas de segurança em dias de fortes chuvas. Confira:

- Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

- Desconecte das tomadas os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

- Evite o contato caso as paredes da casa/edificação estejam úmidas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas em paredes úmidas, elas são potenciais fontes de choques e mau funcionamento de equipamentos;

- Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

- Procure não ficar sob as árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão ou canos, sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

- Não realize serviços em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior, a exemplo de instalação ou manutenção de antenas de TV;

- Só instale, desligue ou remova antenas se o tempo estiver bom. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

- Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime, e ligue imediatamente para a Neoenergia pela central gratuita 116.

