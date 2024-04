Neoenergia reforça número de equipes após previsão de chuvas em Pernambuco

A- A+

Após a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informar que as chuvas devem aumentar em algumas regiões do Estado a partir desta quarta-feira (10), a Neoenergia Pernambuco divulgou que montou um esquema especial para atender aos clientes no menor espaço de tempo possível, caso necessário.

A distribuidora reforçou o número de equipes nas ruas. Além disso, o Centro de Operações Integradas (COI), que coordena todas as equipes nas ruas, terá seu número de controladores duplicado.

“Montamos um esquema especial para realizar o atendimento célere em todas as regiões. As equipes estão prontas para, inclusive, se deslocarem das cidades mais tranquilas para outras que exigirem mais, no momento. O importante é atendermos aos nossos clientes de forma assertiva e com o mínimo de tempo possível”, afirmou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Victor Gonçalves.

Os clientes da Neoenergia que identificarem interrupção no fornecimento, ou qualquer outro fato fora da normalidade relacionado à rede de distribuição, devem entrar em contato com a distribuidora por meio do teleatendimento 116, do WhatsApp 81 3217-6990, do site oficial ou do app da empresa.

No momento da ligação, é importante informar o código do cliente (pode ser encontrado na conta de energia) e o endereço completo. O esquema especial vai funcionar até que todos os clientes sejam atendidos, em todo o Estado.

Previsão da Apac

Pernambuco deve registrar chuva de fraca a moderada até domingo (14). A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



