ENERGIA Neoenergia reforça número de equipes nas ruas para atender cidades do Agreste afetadas pelas chuvas Segundo a distribuidora, em algumas áreas, o tempo de atendimento pode ser comprometido devido à complexidade do serviço ou da dificuldade de acesso

As fortes chuvas que atingem parte do Agreste de Pernambuco nesta terça-feira (3) têm provocado impacto na rede elétrica de cidades como Caruaru, Gravatá, Águas Belas, Palmerina, Agrestina, Belo Jardim, Bezerros, São Bento do Una, Palmares, Sairé, Taquaritinga do Norte, Bonito, Altinho, Lagos dos Gatos, Panelas, Maraial, Tacaimbó e Barra de Guabiraba.

Para minimizar ocorrências no fornecimento de energia na área, a Neoenergia reforçou o efetivo de profissionais nas ruas.

Equipes de outras regiões foram deslocadas para reforçar a operação, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo maior agilidade na recomposição do sistema elétrico.

A maior parte das interrupções é motivada, principalmente, por raios, interferência de árvores e objetos projetados contra a rede de distribuição de energia.

A distribuidora lamenta os transtornos provocados pelos temporais, mas assegura que manterá o regime de contingência até o serviço retornar ao regime de normalidade.

“O maior volume de ocorrências se deve a casos isolados e pulverizados. Estamos atuando para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. No entanto, é importante que tanto as equipes de prontidão e a população obedeçam às orientações de segurança”, comenta o gerente de operações da Neoenergia Pernambuco, Gilberto Bezerra.

Segundo a Neoenergia, o tempo de atendimento às ocorrências em algumas áreas pode ser comprometido devido à complexidade do serviço ou da dificuldade de acesso.

Alagamentos e inundações impedem a aproximação das equipes aos locais de manutenção. Outro fator de dificuldade são os lamaçais que comprometem o deslocamento das turmas de plantão, sobretudo nas zonas rurais.

Orientações

A empresa ressalta que, em situações de chuvas intensas, a segurança da população deve ser prioridade. A orientação é clara:

Não se aproximar de fios caídos ou partidos, mesmo que pareçam desligados;

não tocar em objetos que estejam em contato com a rede elétrica;

evitar áreas alagadas onde haja postes ou equipamentos de energia;

em caso de cabos na via pública, manter distância e acionar imediatamente a distribuidora.

Para agilizar o atendimento, é fundamental que, ao registrar a ocorrência pelo telefone 116 ou pelos canais digitais (WhatsApp – 8132176990 ou aplicativo), o cliente informe corretamente o número da conta contrato, disponível na fatura de energia, além do endereço completo com ponto de referência.

