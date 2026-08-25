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SERVIÇO Neoenergia remove quase 300 toneladas de cabos irregulares em Pernambuco Distribuidora retirou 291,6 toneladas de materiais instalados de forma irregular em postes e realizou intervenções em mais de 67 mil estruturas desde 2024

A Neoenergia Pernambuco retirou 291,6 toneladas de cabos e materiais instalados de forma irregular em postes de energia entre janeiro de 2024 e julho de 2026. No período, a distribuidora realizou intervenções em mais de 67 mil estruturas em diferentes regiões do Estado.

As ações têm como objetivo organizar a infraestrutura compartilhada nos postes de energia, com a retirada de cabos irregulares, equipamentos sem utilização e estruturas instaladas em desacordo com as normas técnicas. Segundo a Neoenergia, o trabalho contribui para aumentar a segurança da população, reduzir riscos operacionais e melhorar a organização da rede utilizada por empresas de telecomunicações.

Somente em 2024, foram removidas 104 toneladas de materiais e realizadas intervenções em cerca de 26 mil postes. Em 2025, as ações resultaram na retirada de 124,5 toneladas e na atuação em aproximadamente 32,9 mil estruturas. Já entre janeiro e julho de 2026, foram recolhidas 63,1 toneladas de materiais irregulares em trabalhos realizados em 8.627 postes.

O ritmo das operações foi intensificado neste ano. Em julho, a distribuidora registrou o maior volume de atividades de 2026, com intervenções em 2.031 postes e recolhimento de 14,8 toneladas de materiais.

Além da retirada de cabos e equipamentos, a Neoenergia Pernambuco também ampliou o número de empresas regularizadas que utilizam os postes para a prestação de serviços de telecomunicações. O número de empresas com contratos ativos para compartilhamento da infraestrutura passou de 514 em 2024 para 827 em 2025. Em 2026, o número chegou a 929 provedores regularizados.

Programa Fio a Fio

Na Região Metropolitana do Recife, o Programa Fio a Fio concentra uma das iniciativas de organização da infraestrutura urbana. Desenvolvido em parceria entre a Neoenergia Pernambuco e a Prefeitura do Recife, o programa promove ações de regularização dos cabos instalados nos postes da capital.

Nos meses de agosto e setembro, a Neoenergia realiza intervenções na Avenida Mascarenhas de Moraes, um dos principais corredores viários do Recife. Os trabalhos durante o dia ocorrem no sentido Afogados/Aeroporto, nas proximidades do Geraldão, das 8h às 17h. Já os serviços noturnos são realizados próximo ao Viaduto de Prazeres, no sentido Aeroporto, entre 21h e 5h.

Ações no interior

As operações de ordenamento da infraestrutura compartilhada também são realizadas no interior de Pernambuco. Ao longo de setembro, equipes da Neoenergia Pernambuco atuarão em dezenas de municípios das regiões Norte, Sul, Centro, Centro-Oeste, Oeste e Região Metropolitana, além de Fernando de Noronha.

O cronograma inclui municípios como Buenos Aires, Passira, Itaquitinga, Cortês, Riacho das Almas, Xexéu, Quixaba, Betânia, Belém do São Francisco, Serrita, Verdejante, Cumaru, Araçoiaba, Orobó, João Alfredo, Poção, Itaíba, Tacaratu, Triunfo, Santa Cruz e Mirandiba, entre outras localidades.

A Neoenergia Pernambuco informou que continuará ampliando as ações de fiscalização, regularização e retirada de cabos irregulares nas diferentes regiões do Estado.

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