Rede elétrica Neoenergia retira cerca de 2,5 toneladas de fios irregulares em mais de 850 postes no Recife Também foram retiradas caixas e outros equipamentos das redes de telecomunicações que estavam instalados de forma irregular

A Neoenergia Pernambuco concluiu o ordenamento de rede elétrica de 40 ruas do Bairro do Recife, no centro da capital do Estado. Em quatro meses de trabalho, técnicos da distribuidora "limparam" mais de 850 postes, retirando, aproximadamente, 2,5 toneladas de fios.

Também foram retiradas caixas e outros equipamentos das redes de telecomunicações que estavam instalados de forma irregular, desobedecendo às regras de segurança exigidas pelo setor.

No montante, também estão cabos de empresas que utilizavam os postes de forma clandestina, sem contrato com a distribuidora, sobrecarregando as estruturas e contribuindo para aumentar os riscos de acidentes e incêndios.

A ação no Bairro do Recife faz parte de um trabalho da empresa visando a eliminar o máximo de ligações irregulares no Estado.

Ordenamento da rede elétrica

Apenas neste mês de abril, equipes da distribuidora estarão em 12 municípios em promovendo o ordenamento da rede. As cidades são Caruaru, São Caetano, Bezerros e Agrestina, no Agreste; Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Petrolina, Belém de São Francisco e Floresta, no Sertão; e Cabo de Santo Agostinho e Abreu e Lima, na Regão Metropolitana do REcife.

“Nos últimos quatro anos, retiramos mais de 310 toneladas de equipamentos dos postes, com recorde de 105 toneladas apenas no último ano”, afirmou o gerente Operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

Operadoras de telecomunicações

A Neoenergia explica que a responsabilidade pela instalação e manutenção dos cabos é das próprias operadoras de telecomunicações, seja de telefonia ou de internet/dados.

O contrato de compartilhamento dos postes estabelece que cada empresa deve ser responsável por zelar por sua rede. No entanto, as operações de ordenamento seguem sendo conduzidas pela distribuidora de energia pelo fato de, segundo a Neonergia, a maioria das operadoras não cumprir com suas obrigações legais.

Regularização da rede elétrica

A Neoenergia Pernambuco ressalta que o compartilhamento dos postes com as empresas de telefonia, internet e TV a cabo é determinado pelas Resoluções Conjuntas 001/1999 e 004/2014, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional do Petróleo (ANP), e 1.044/2022 da Aneel.

De acordo com as resoluções, as empresas que utilizam os postes precisam estar regularizadas e atender às normas técnicas e comerciais específicas.

