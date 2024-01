A- A+

PREVENÇÃO Neoenergia retira materiais irregulares de postes no percurso do Galo da Madrugada Duas toneladas de fiação foram retiradas; Bairro do Recife e Olinda também passarão por reordenamento de rede

Duas das principais ruas que recebem o percurso do Galo da Madrugada tiveram uma vistoria feita pela Neoenergia Pernambuco.

Foram retiradas duas toneladas de materiais de telecomunicações dos postes da rua Imperial e da avenida Sul, na área central do Recife.

Além da fiação sem autorização, ainda foram identificadas e retiradas cerca de 30 caixas de provedores de internet que estavam ocupando os postes de forma clandestina.

“Esse tipo de ação por parte das empresas coloca toda a população em risco, pois, na maioria das vezes, são utilizados equipamentos fora do padrão mínimo de segurança, o que gera um alto risco de acidente”, disse a Neoenergia em nota à imprensa.

O próximo ponto a ser vistoriado é a avenida Dantas Barreto, que passará pelo mesmo tipo de ação de reordenamento.

A expectativa é que todo o percurso do Galo da Madrugada esteja vistoriado e ordenado até o final deste mês. As principais vias do Bairro do Recife, no Centro da Capital, também passarão pelo reordenamento de rede nos próximos dias.

Carnaval de Olinda

Na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, a Neoenergia fará o reordenamento de pelo menos 17 das principais ruas mais frequentadas durante o Carnaval.

As ações já foram iniciadas e devem ser concluídas até o final deste mês.

