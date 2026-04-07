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CHUVAS

Neoenergia triplica equipes nas ruas para atender ocorrências após fortes chuvas no Recife

Distribuidora atua em regime de contingência para recuperar rede elétrica atingida por raios e ventos fortes na Região Metropolitana

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Chuvas na Região Metropolitana do RecifeChuvas na Região Metropolitana do Recife - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco triplicou o número de eletricistas e equipes técnicas nas ruas da Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta terça-feira (7).

A mobilização ocorre em resposta aos impactos causados pelo temporal que atinge a capital e cidades vizinhas desde a madrugada, provocando interrupções no fornecimento de energia devido a descargas atmosféricas, ventos intensos e queda de galhos sobre a fiação.

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Segundo a distribuidora, profissionais de diversas áreas foram deslocados por toda a RMR para garantir agilidade nos reparos, priorizando trechos de maior impacto e situações de risco. O superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco, André Santos, ressaltou que a operação segue de forma ininterrupta.

“Todas as ocorrências estão sendo atendidas e nosso compromisso é restabelecer o fornecimento no menor tempo possível, com segurança e prioridade para os casos de maior impacto”, afirmou.

Orientações e Canais de Atendimento
Diante do cenário de chuvas, a empresa reforça a necessidade de cuidados redobrados com a rede elétrica. A orientação principal é que a população mantenha distância de fios caídos ou partidos e evite áreas alagadas onde existam postes ou equipamentos de energia.

Em nenhuma hipótese se deve tocar em objetos metálicos que estejam em contato com a rede elétrica, mesmo que ela pareça desligada.

Para registrar falta de energia ou incidentes, os clientes devem utilizar o teleatendimento gratuito pelo número 116 ou os canais digitais, como o WhatsApp (81) 3217-6990 e o aplicativo da distribuidora.

Para agilizar o envio das equipes, é fundamental informar o número da conta contrato (disponível na fatura) e o endereço completo com um ponto de referência.

A Neoenergia informa que segue monitorando as condições climáticas e manterá o regime de contingência até a completa estabilização do sistema

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