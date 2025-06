Neoenergia retira cerca de 60 toneladas de cabos irregulares em postes no primeiro semestre de 2025

A- A+

A Neoenergia Pernambuco informou que retirou aproximadamente 60 toneladas de cabos irregulares de cerca de 13,5 mil postes da rede de distribuição de energia em todo o estado, no primeiro semestre de 2025.

Ainda de acordo com a distribuidora, mais de mil caixas de internet clandestinas, que estavam instaladas de forma irregular nas estruturas, também foram eliminadas.

Além de garantir a qualidade no fornecimento de energia elétrica, a supressão desses fios e equipamentos contribuem com a segurança da população, evitando, por exemplo, incêndios em postes provocados por ligações fora do padrão exigido pela regulação do setor elétrico e de telecomunicações.

O volume de retirada de equipamentos demonstra o crescimento das ações da Neoenergia em todo o estado. No total, foram realizadas ações em 27 cidades durante os seis primeiros meses do ano.

Nos últimos anos, a empresa havia retirado 244 toneladas, sendo 104 no ano passado e 70 nos anos de 2023 e 2022. O objetivo é que este número continue crescendo na segunda metade do ano.

“Nosso objetivo é aumentar o número de atuações em postes e a quantidade de equipamentos removidos. É um trabalho intenso e que beneficia diretamente a população pernambucana, que se sente mais segura e tem uma cidade com menos fios nas ruas”, afirmou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

Petrolina, no Sertão do estado, foi a cidade com o maior número de postes vistoriados, sendo 2,2 mil estruturas que tiveram os fios irregulares retirados. Logo em seguida vieram Recife, com 1,8 mil; Olinda, com 1,4 mil; Camaragibe, com 1,1 mil; e Lagoa Grande, com 814.

Todos os municípios receberam equipes técnicas que fazem a remoção dos cabos e das caixas de internet em condições irregulares. Essas caixas são as maiores ofensoras para as ocorrências de incêndio em postes, pois são equipamentos energizados a partir de uma ligação clandestina de energia.

“A instalação de redes de telecomunicações de forma irregular podem provocar acidentes com a população, incêndio em postes e interferem diretamente na qualidade no fornecimento de energia. Isso sem contar com a poluição visual devido ao emaranhado de fios. Por isso é sempre importante as pessoas contratarem empresas que possuam cadastro junto à Neoenergia, completou Fábio Barros.

A lista de empresas está disponível no site da Neoenergia.

Responsabilidade da manutenção

A manutenção dos fios de telefonia e internet é de responsabilidade das operadoras, que são as proprietárias destes cabos. A atuação da Neoenergia Pernambuco tem como objetivo a segurança das pessoas e do sistema elétrico, devido aos riscos que essa fiação, em alguns casos, pode representar.

Existem duas situações em que a distribuidora remove a fiação: uma é quando a empresa atua clandestinamente, lançando os fios sem autorização da distribuidora e sem seguir os padrões técnicos e de segurança exigidos; e a segunda acontece quando a operadora, que possui contrato com a distribuidora, não realiza a manutenção devida, deixando os cabos em situação de risco à população.

Regularização

Para estimular a regularização, a Neoenergia Pernambuco vem buscando se aproximar das operadoras de telecomunicações. A distribuidora também criou um canal de atendimento direto, pelo e-mail [email protected], para que prestadoras que atuam, ainda, de forma irregular, possam se regularizar junto à concessionária.



