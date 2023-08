A- A+

Energia Neonergia inicia retirada de cabos e equipamentos irregulares em postes no bairro de Areias O projeto vai focar em como melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica na localidade

Nesta quarta-feira (2), a Neonergia inicia o Projeto Internet Segura, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife.

O objetivo das ações é, através da remoção e de adequações de cabos, fios e equipamentos que estão localizadas na rua dos Prazeres, eliminar riscos de acidente e promover a segurança da população.

O projeto vai focar em como melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica no local.

Nesta quarta-feira (11), antes do início da ação, as prestadoras de serviços de telecomunicações que possuem contrato de compartilhamento para utilização dos postes na localidade foram notificadas e avisadas para acompanhar as atividades e necessidades de adequações de suas redes.

As atividades do projeto têm previsão de conclusão para a sexta-feira (11), quando os postes dos endereços contemplados nesta primeira etapa passarão por vistorias.

As ações da companhia ocorrem para combater as ocupações irregulares em sua infraestrutura. Segundo a Neoenergia, serão realizadas adequações das redes de empresas que possuem contrato de compartilhamento para atendimento das normas técnicas e regulatórias de segurança aplicáveis.

Ações de ordenamento

Em 2022, a Neoenergia Pernambuco já realizou as ações de ordenamento em todo o estado de Pernambuco, totalizando 8.834 postes inspecionados e um volume de aproximadamente 72 toneladas de materiais irregulares de prestadores de serviços de telecomunicações removidos.

