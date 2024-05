Neoenergia oferece desconto na conta de luz na troca de materiais recicláveis; saiba como participar

A- A+

Leia também

• Recém-nascido é atingido de raspão por bala perdida dentro de hospital no Recife

• Fiéis visitam relíquia do beato Carlo Acutis na sede da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata

• Governo de Pernambuco antecipa pagamento do salário de maio; saiba a data

O projeto Vale Luz, da Neoenergia Pernambuco, está oferecendo a oportunidade para milhares de clientes trocarem materiais recicláveis por desconto na fatura de energia elétrica. A ação começou nesta segunda (27) e vai até o próximo sábado (1). Ao todo, 24 locais, espalhados pelo Recife e Região Metropolitana estão recolhendo os resíduos.

O projeto, além de garantir mais economia na conta, estimula diretamente a descarbonização da economia e o uso racional dos recursos naturais. A ação também minimiza os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente.

Para participar, basta que o cliente separe os resíduos aceitos pelo projeto, que devem estar separados por tipo, limpos e secos, leve até o ponto de coleta e informe o código do cliente, presente no lado esquerdo do QR Code da conta de energia. O valor do desconto varia de acordo com o produto e da quantidade.

Confira quais são os materiais aceitos:

- Papel e papelão: jornais, revistas, cadernos e caixas.

- Plásticos: PET (embalagens de detergente, garrafas PET e sacolas).

- Metal: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro.

- Vidro: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares).

- Óleo vegetal: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue, filtrado e armazenado, em garrafas PET transparente).

- Eletrônicos: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora.

- Baterias: o material deve estar limpo e seco na hora da troca e serão aceitas apenas baterias de veículos automotivos.

Confira os locais itinerantes desta semana:

• 27/05 (09h30 às 14h) - Brejo do Beberibe - Rua Arapoema, N° 35, no projeto Esperança, próximo à fábrica da Kinitus.

• 27/05 (09h30 às 14h)- Córrego do Jenipapo - Rua Adolfo Caminha, N° 31, no Conselho de Moradores e em frente à Igreja Católica Capela de são José

• 29/05 (09h30 às 14h) - Bola na Rede - Av. Padre Mosca de Carvalho, ao lado do mercadinho Preço Mínimo.

• 29/05 (09h30 às 14h) - Vila Popular - Rua Estudante Alfredo Cantalice, N° 224, na Associação Vila Popular e Jardim I

• 29/05 (09h30 às 11h) - Bomba do Hemetério - R. Bomba do Hemetério, próximo da escola Mardonio.

• 30/05 (9h às 11h30) - Ilha de Deus - Associação Remo, na frente da praça da Ilha de Deus.

• 30/05 (09h30 às 11h30) - Imbiribeira - R. Sargento Silvino de Macedo, após a fábrica de gesso.

• 30/05 (9h30 às 14h) - Loja Neonergia Camaragibe - Av. Doutor Belmino Correia, N° 747, no Centro.

• 30/05 (09h30 às 14h) - UR 7 Várzea - Rua Vale do Siriji, na Paróquia São Francisco de Assis

• 31/05 (09h30 às 14h) - Prazeres (Jaboatão) - R. Fernando Vieira Pinto, N° 318, próximo ao residencial Aritana.

Confira os locais fixo do Vale Luz:

• Posto Arrecife: Av. Pres. Dutra, 451, Ibura, Recife (Segunda a Sábado).

• Container Jaqueira: Praça Souto Filho, s/n - Jaqueira, Recife (Terça a Domingo).

• Container Neoenergia Madalena: Rua Carlos Gomes, 50 - Madalena, Recife-PE. Ponto de Referência: Loja da Neoenergia (segunda a sexta)

• Container Várzea: Rua João Francisco Lisboa, 385, ao lado do Hub Plural.

• Hiper Cordeiro Limoeiro: 449, PE-050, 295, Limoeiro (Segunda a Sábado).

Autoatendimento retorna machine (Apenas latas e garrafas de alumínio, pet, aço e tetrapak)

• Retorna Machine: Ferreira Costa - Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife – PE (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Ferreira Costa - Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife-PE. (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Casa Zero - Rua Bom Jesus, 227 - Centro, Recife- PE. (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Camará - R. Manoel Hónorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe - PE, 54759-902 (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Boa Vista - Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife – PE (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Patteo Olinda - R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE – Piso L3 (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Rio Mar - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE – Piso Térreo, próximo dos Correios (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Empresarial Novo Mundo - PE-024, Rota dos Coqueiros, 4165 - Paiva, Cabo de Santo Agostinho – PE - (Horário de funcionamento local).

Veja também

Flagrante PRF apreende mais de 40 aparelhos eletrônicos sem nota fiscal em Salgueiro, Sertão de Pernambuco