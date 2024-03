A- A+

Neonergia Pernambuco desliga rede elétrica nas imediações de edifício em chamas, no Recife

A Neoenergia Pernambuco desligou preventivamente a rede elétrica nas imediações do edifício em construção Botanik Torre Flora atingido por um incêndio de grande proporção na noite desta quinta-feira (28). O prédio fica localizado no bairro da Torre, na Zona Norte do Recife.

Em nota, a companhia elétrica afirmou que realizou o desligamento por questões de segurança e que o serviço será restabelecido quando houver “condições seguras para a população”.

“Equipes da distribuidora permanecem na localidade auxiliando os trabalhos do Corpo de Bombeiros. O serviço na área será imediatamente restabelecido assim que houver condições seguras para a população”, acrescentou a empresa.

O prédio fica localizado na esquina da Rua Real da Torre com a Rua Padre Anchieta. O trânsito nas vias próximas está interditado.





