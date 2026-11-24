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Brasil Neozelandês e chinesa são presos no RJ suspeitos de integrar esquema de tráfico de bebês Mulheres tailandesas seriam contratadas por famílias chinesas e trazidas ao Brasil na reta final da gravidez para dar à luz; recém-nascidos estão sob acompanhamento da assistência social de Saquarema

Um neozelandês e uma chinesa foram presos em flagrante nesta terça-feira, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, suspeitos de integrar um esquema internacional de tráfico de recém-nascidos.

Segundo a Polícia Civil, mulheres tailandesas seriam contratadas por famílias chinesas para gerar crianças e trazidas ao Brasil na reta final da gravidez. Após o nascimento, os bebês seriam levados para o exterior e entregues aos contratantes.

Os presos foram identificados como Kelly Lee Squire, da Nova Zelândia, e Qian Gao, da China. De acordo com as investigações da 124ª DP (Saquarema), os dois seriam responsáveis pela logística da operação em território brasileiro, incluindo o transporte, a hospedagem e o acompanhamento médico das gestantes.

A investigação teve início após um hospital do município acionar a Polícia Civil ao desconfiar da recorrência de partos de mulheres estrangeiras na unidade. Durante a apuração, os agentes identificaram duas tailandesas que teriam chegado ao Brasil já no fim da gravidez.

— O hospital desconfiou de vários partos de estrangeiros na unidade. Comunicou à 124ª DP, nós investigamos e conseguimos prender esses dois integrantes dessa quadrilha — afirma o delegado titular da unidade, Vilson de Almeida.

A dupla foi autuada por associação criminosa e pelo crime previsto no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da promoção ou do auxílio ao envio de crianças e adolescentes ao exterior sem o cumprimento das formalidades legais ou com o objetivo de obter lucro.

Gestantes chegariam ao Brasil no oitavo mês de gravidez

A principal linha de investigação é de que as tailandesas tenham sido contratadas por famílias chinesas por meio de acordos de gestação por substituição, prática popularmente conhecida como “barriga de aluguel”.

Segundo a Polícia Civil, os embriões seriam fecundados com material genético dos pais biológicos chineses e implantados nas gestantes tailandesas. Por volta do oitavo mês de gravidez, elas seriam enviadas ao Brasil para dar à luz.

Os investigadores apuram também o uso do sistema brasileiro de registro civil para viabilizar a transferência das crianças ao exterior. A suspeita é de que, após o nascimento, os pais biológicos viajassem ao país para registrar os recém-nascidos.

Posteriormente, as crianças seriam levadas para a Tailândia, onde seriam entregues às famílias contratantes mediante pagamento. A partir daí, seguiriam para destinos ainda desconhecidos pela polícia.

Bebês aguardam decisão da Justiça

Os dois recém-nascidos permanecem no hospital, sob acompanhamento de assistentes sociais do município de Saquarema, à espera de uma decisão da Justiça. A Polícia Civil busca agora identificar os responsáveis pelos contratos de gestação, esclarecer como funcionava a intermediação e dimensionar a atuação do grupo.

— A investigação continua para poder identificar outros elementos dessa quadrilha e prendê-los — encerra Vilson de Almeida.

Kelly Lee Squire e Qian Gao foram conduzidos à delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. O GLOBO tenta contato com a defesa de ambos.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, sob sigilo, pelo Disque-Denúncia da 124ª DP, no telefone (22) 99202-1973.

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