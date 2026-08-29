Nepal alerta para ameaça da mudança climática após tragédia
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que a catástrofe foi causada pelo colapso de uma geleira, que desencadeou uma torrente de lama que engoliu bairros
O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shisir Khanal, fez um alerta, neste sábado (29), sobre a crescente ameaça da mudança climática no Himalaia, após uma avalanche devastadora que deixou centenas de mortos.
"O Nepal emite menos de 0,01% dos gases de efeito estufa, mas nós, o povo nepalês, estamos entre as maiores vítimas da mudança climática", disse Shisir Khanal.
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"Portanto, apelamos à comunidade internacional para que se una na proteção do ecossistema do Himalaia", insistiu.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que a catástrofe, ocorrida na quarta-feira perto da fronteira entre China e Nepal, em alta altitude, foi causada pelo colapso de uma geleira, que desencadeou uma torrente de lama que engoliu bairros inteiros.
O número de desaparecidos no Nepal é de quase 3.000, com 675 mortes confirmadas.
Embora a causa exata do colapso ainda não tenha sido determinada, a mudança climática causa o derretimento de geleiras em todo o mundo, aumentando o risco de desastres como esse.