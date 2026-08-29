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CLIMA

Nepal alerta para ameaça da mudança climática após tragédia

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que a catástrofe foi causada pelo colapso de uma geleira, que desencadeou uma torrente de lama que engoliu bairros

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Um homem está sentado em meio aos escombros de uma casa inundada por lama após enchentes repentinas em Devighat, no distrito de Nuwakot, no Nepal Um homem está sentado em meio aos escombros de uma casa inundada por lama após enchentes repentinas em Devighat, no distrito de Nuwakot, no Nepal  - Foto: Arun Sankar/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shisir Khanal, fez um alerta, neste sábado (29), sobre a crescente ameaça da mudança climática no Himalaia, após uma avalanche devastadora que deixou centenas de mortos.

"O Nepal emite menos de 0,01% dos gases de efeito estufa, mas nós, o povo nepalês, estamos entre as maiores vítimas da mudança climática", disse Shisir Khanal.

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"Portanto, apelamos à comunidade internacional para que se una na proteção do ecossistema do Himalaia", insistiu.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que a catástrofe, ocorrida na quarta-feira perto da fronteira entre China e Nepal, em alta altitude, foi causada pelo colapso de uma geleira, que desencadeou uma torrente de lama que engoliu bairros inteiros.

O número de desaparecidos no Nepal é de quase 3.000, com 675 mortes confirmadas.

Embora a causa exata do colapso ainda não tenha sido determinada, a mudança climática causa o derretimento de geleiras em todo o mundo, aumentando o risco de desastres como esse.

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