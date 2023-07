A- A+

ÁSIA Nepal cria comissão para investigar acidente aéreo que matou família de mexicanos no Himalaia Helicóptero perdeu contato oito minutos após decolar de Lukla, porta de entrada das expedições para o Everest

As autoridades nepalesas anunciaram nesta quarta-feira (12) a criação de um comitê para investigar as causas de um acidente de helicóptero ocorrido na véspera, no qual morreram cinco turistas mexicanos e o piloto da aeronave.

— O governo, por decisão do gabinete, criou um comitê de investigação —, disse Buddhi Sagar Lamichhane, coordenador do grupo.

— Já iniciamos os trabalhos de acordo com a magnitude do evento e o mandato que nos foi dado. A investigação do acidente é nossa maior prioridade. Esperamos entregar o relatório da investigação ao governo em dois ou três meses — acrescentou.

O helicóptero da Manang Air seguia para Kathmandu vindo de Lukla, porta de entrada das expedições para escalar o Everest, com cinco membros de uma família mexicana e um piloto nepalês a bordo. O helicóptero perdeu contato oito minutos depois de decolar na manhã de terça-feira, informou a Autoridade de Aviação Civil do Nepal em comunicado.

Os falecidos, todos da mesma família, são o casal formado por Ismael Sifuentes e Luz González e seus filhos Abril, Fernando e María José. Os corpos foram recuperados e levados para Katmandu durante a noite de terça-feira.

