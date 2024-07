A- A+

nepal Nepal: deslizamento de terra deixa pelo menos 63 desaparecidos Tempestade de terra provocada no Nepal pelas chuvas de monções

Pelo menos 63 pessoas estão desaparecidas no centro do Nepal depois que uma tempestade de terra provocada pelas chuvas de monções arrastou dois ônibus para um rio, informaram as autoridades nesta sexta-feira (12).

Dezenas de socorristas vasculharam a área em busca de sobrevivência em um trecho remoto de uma estrada no distrito central de Chitwan, mas interromperam o resgate ao anoitecer.

"Já está escuro e não é possível continuar a operação", disse Kumar Neupane, porta-voz da Polícia do Nepal, à AFP. "A busca será retomada amanhã de manhã".

O agente local Khimananda Bhusal informou que os dois ônibus transportavam pelo menos 66 passageiros, mas três conseguiram sair antes dos veículos caírem no rio Trishuli e estão sendo tratados no hospital.

"Não temos certeza do número total porque outros passageiros podem ter embarcado no trajeto", disse Bhisal. "O rio encheu e ainda não encontramos ninguém", acrescentou.

Um sobrevivente contou à AFP da cama do hospital que seus dois filhos e dois netos estavam a bordo de um dos ônibus que caiu nas águas.

"Meu filho, minha filha, meus netos, os quatro foram (...) só eu sobrevivi", disse Jugeshwor Ray Yadav, de 45 anos. "Engoli um pouco de água, mas de alguma forma consegui nadar. Nadei e então me segurei em um galho".

O acidente ocorreu na rodovia Narayanghat-Mugling, 100 milhas a oeste da capital, Katmandu.

O primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal expressou tristeza em uma mensagem na rede social X e determinou que as agências de governo "procurem e resgatem os passageiros".

O motorista de um ônibus morreu em outro acidente na mesma estrada após a queda de uma rocha.

Os acidentes de trânsito fatais são relativamente frequentes nesta nação do Himalaia devido às mais condições das estradas, à pouca manutenção dos veículos e à direção imprudente.

Segundo os números do governo, nos 12 meses anteriores a abril, cerca de 2,4 mil pessoas viviam nas rodovias nepalesas.

Em janeiro, 12 pessoas morreram e 24 ficaram feridas quando um ônibus que seguia para Katmandu caiu em um rio.

As rodovias são mais perigosas durante a temporada de monção, pois as chuvas provocam descargas de terra e inundações.

Os cientistas alertam que a mudança climática deixa as temporadas de monção mais intensas e irregulares.

De acordo com os números da polícia, as inundações, chuvas de terra e raios mataram 88 pessoas no Nepal desde o início da temporada de chuvas, em junho.

