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Internacional Nepal e Tibete: entenda como o contato com a lama faz mal para a saúde Após a passagem da água suja, a população afetada pode ser contaminada e também desenvolver problemas de saúde mental

Uma torrente de lama adentrou nesta quarta-feira (26) a fronteira entre o Nepal e o Tibete causando a morte de mais de 300 pessoas e o desaparecimento de 1.300. O motivo teria sido um terremoto seguido de avalanche, segundo as autoridades locais.

Consequências para a saúde

Após a passagem da torrente de lama, pessoas que vivem na região precisam lidar com outras consequências. A principal delas são os rejeitos deixados pela passagem da lama pela região com os quais os moradores podem ter contato.

Caso não usem equipamentos de proteção, como botas, podem contrair a bactéria Leptospira, que se hospeda em alguns animais, principalmente ratos e outros roedores, responsável pela leptospirose. Uma doença infecciosa febril aguda que causa os sintomas de febre alta, diarreia, calafrios, dor muscular (mialgia), com forte incômodo nas panturrilhas, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, falta de apetite e olhos vermelhos.

Outras doenças que podem ser transmitidas através da água contaminada são:

Cólera;

Febre tifoide;

Hepatite A;

Leptospirose;

Giardíase;

Amebíase;

Gastroenterites diarreicas; e

Esquistossomose.

Outra consequência, segundo o Ministério da Saúde, um evento traumático, seja individual ou coletivo, pode causar grave sofrimento para as pessoas, afetando de forma significativa a qualidade de vida. Isso pode evoluir para um quadro de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, gerando uma consequência danosa, incluindo o desenvolvimento de outras psicopatologias imediatas ou a longo prazo.

Um estudo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade que seguiu pessoas atingidas após o rompimento da Barragem da Samarco, em 2015 no município de Mariana, destaca que o contato com a lama causou dor de cabeça, tosse, dor nas pernas, ansiedade, coceira, alergias de pele, cãibras e falta de apetite. No entanto é importante ressaltar que, no caso de Mariana, a lama também continha dejetos químicos provindos da mineração.

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