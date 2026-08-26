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INTERNAICONAL Nepal: o que uma torrente de lama causa no corpo humano? Entenda Relato médico explica quais são as principais consequências

Uma torrente de lama na fronteira entre o Nepal e o Tibete causou a morte de 98 pessoas e levou ao desaparecimento de ao menos 688. O motivo para o teria sido um terremoto seguido de avalanche, segundo as autoridades locais.

O que uma torrente de lama provoca ao corpo?

Em um primeiro momento, após ser atingida pela torrente de lama, seja em baixa ou alta velocidade, a pessoa será soterrada em material úmido. A sobrevivência pode depender se o corpo inteiro foi o soterrado ou apenas parte dos membros.

Nesse sentido, principais consequências de uma torrente de lama estão ligadas à asfixia, hipotermia (quando a temperatura do corpo se encontra abaixo dos 35°C, sendo a temperatura ideal entre 36°C e 37.5°C), sufocamento ou impacto de materiais lançados pelos fluxos intensos das avalanches, como rochas e troncos de árvores.

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A asfixia, sendo a mais comum em deslizamentos de terra que soterram o corpo inteiro, pode causar insuficiência respiratória dentro de uma média de 35 minutos (de forma generalista), como informam pesquisadores da Eurac Research. A respiração se torna cada mais difícil, o coração bate em uma frequência maior e aumenta a necessidade pelo oxigênio.

Segundo um relato médico, publicado na revista científica Journal of Contemporary Clinical Practice por médicos indianos após três deslizamentos de terra em Uttarakhand, na Índia.

As principais consequências que levaram à morte de pessoas atingidas foram:

Presença de terra nas vias aéreas e nos pulmões indica que a vítima inalou solo, o que pode causar insuficiência respiratória;



Respostas inflamatórias do corpo aos machucados; e



Lesões internas no tórax que sugerem compressão torácica severa, que acabou levando à insuficiência respiratória.

Por isso, os autores defendem a necessidade de "resgate rápido, proteção das vias aéreas dos sobreviventes e educação sobre os riscos de soterramento e sufocamento em regiões propensas a deslizamentos de terra".

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