Netanyahu aceita nova proposta americana para cessar-fogo em Gaza, diz jornal israelense

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse aos parentes de reféns do Hamas que aceitou a nova proposta de um cessar-fogo, enviada por Steve Witkoff, enviado do presidente americano, Donald Trump, nesta quinta-feira. O Hamas, por sua vez, declarou que ainda está analisando o plano.



Os detalhes do texto ainda não foram revelados. Porém, segundo o jornal israelense Haaretz, uma fonte de Israel familiarizada com o assunto disse que o plano inclui o retorno de dez reféns vivos e 18 mortos em duas fases em troca de um cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza.

Ainda segundo a fonte, a proposta americana, apresentada pelo enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, não inclui uma exigência para que Israel encerre a ofensiva militar e se retire do enclave palestino, mas observou que "o texto permitiria ao Hamas entender que o acordo poderia levar a um cessar-fogo de longo prazo na prática".

O jornal também cita fontes palestinas e árabes, igualmente envolvidas nas negociações, que afirmam que o Hamas considera aceitar o acordo, embora haja preocupações sobre a retomada dos ataques israelenses quando metade dos reféns for libertada.

— O Hamas não tem muita escolha e está encurralado devido à deterioração da situação humanitária na Faixa de Gaza e aos danos contínuos às suas finanças e capacidades de governança — disse uma dessas fontes ao Haaretz.

O Hamas desencadeou a guerra com seu ataque de 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.218 pessoas e o sequestro de outras 251. Delas, 57 continuam em Gaza, embora 34 estejam mortas, segundo as autoridades israelenses.

Em resposta, a ofensiva israelense sobre Gaza deixou mais de 54.200 palestinos mortos, segundo dados do Ministério da Saúde, considerados confiáveis pela ONU.









