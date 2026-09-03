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Conflito

Netanyahu acredita que derrubar o regime iraniano está 'ao alcance'

"Não é impossível", destaca o primeiro-ministro israelense ao avaliar a fraqueza do país

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Em plena campanha eleitoral, Netanyahu escolhe a Turquia como rivalEm plena campanha eleitoral, Netanyahu escolhe a Turquia como rival - Foto: Ronen Zvulun/POOL/AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (3) que o regime iraniano pode cair em breve, pois, segundo ele, está mais fraco do que nunca agora que os Estados Unidos retomaram os ataques.

"Estou convencido de que podemos eliminar essa ameaça de uma vez por todas, ou seja, derrubar esse regime. Essa é a principal tarefa que ainda temos pela frente, mas está próxima. Não é impossível. Está ao nosso alcance", declarou Netanyahu durante uma reunião com altos funcionários da segurança.

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