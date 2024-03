Netanyahu acusa EUA de abandonar sua política na ONU, ao apoiar cessar-fogo em Gaza

A- A+

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou nesta segunda-feira, 25, os Estados Unidos pelo fato de que o país se posicionou a favor de uma resolução em defesa de um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Segundo mensagem publicada no X (ex-Twitter), com isso os americanos "abandonavam" sua política para o tema.

"Os Estados Unidos abandonaram sua política hoje na ONU", afirma o comunicado do escritório do premiê israelense. "Poucos dias atrás, os EUA apoiaram uma resolução do Conselho de Segurança que vinculava um pedido de cessar-fogo à libertação dos reféns", acrescentou. Como membro permanente, os EUA poderiam ter usado seu poder de veto contra a resolução, mas, nesta segunda, não fizeram isso.

Os EUA mantêm a aliança com Israel, porém o governo americano tem se mostrado reticente diante da campanha militar em Gaza, detonada como reação após o ataque terrorista do Hamas em solo israelense, em 7 de outubro. O presidente americano, Joe Biden, tem pressionado contra uma operação militar de Israel em Rafah, por temer que se exacerbe ainda mais a crise humanitária local, mas na semana passada Netanyahu disse que pretendia levar o plano adiante, com ou sem apoio americano.





