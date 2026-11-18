A- A+

Israel Netanyahu admite derrota na disputa pela presidência do Parlamento Declaração foi feita na terça-feira, 17, após Matan Kahana, candidato apoiado pelo bloco de oposição liderado por Gadi Eisenkot, vencer a votação para comandar a Casa

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, reconheceu a derrota de seu aliado na disputa pela presidência da Knesset, o Parlamento israelense, e voltou a defender a formação de um governo de união nacional.

A declaração foi feita na terça-feira, 17, após Matan Kahana, candidato apoiado pelo bloco de oposição liderado por Gadi Eisenkot, vencer a votação para comandar a Casa.

Kahana, integrante do partido Yashar, recebeu 66 votos, contra 52 do candidato do Likud, Ofir Katz, legenda de Netanyahu. Com o resultado, ele substitui Amir Ohana, também do Likud, no comando do Parlamento.

A votação representa uma derrota para o grupo do premiê na disputa por um dos principais cargos da estrutura parlamentar, enquanto as negociações para a formação do próximo governo continuam.

"Os resultados das eleições não foram os que eu queria, nem os que outros queriam, mas o povo agora está dizendo: unam-se", afirmou Netanyahu, em declaração na Knesset, segundo o jornal israelense Ynet. O premiê usou o resultado para reiterar seu apelo por um governo de união nacional, que inclua os partidos ultraortodoxos.

Netanyahu também citou os desafios de segurança enfrentados por Israel para defender a aproximação entre as forças políticas. Segundo ele, as ameaças atuais exigem cooperação entre os partidos, apesar das divergências.

A eleição de Kahana amplia o controle do bloco de Eisenkot sobre cargos importantes da Knesset. Antes da votação, aliados do líder oposicionista já haviam conquistado posições em comissões parlamentares, que têm influência sobre a organização dos trabalhos legislativos e a tramitação de propostas.

Veja também