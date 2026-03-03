A- A+

CONFLITO Netanyahu afirma que conflito no Irã não será "guerra sem fim" Objetivo é criar as condições necessárias para que o povo iraniano possa formar o seu próprio governo eleito democraticamente, diz primeiro-ministro israelense

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na segunda-feira (2) que a ofensiva israelense-americana contra o Irã não será uma "guerra sem fim", mas que pode "levar algum tempo".

Netanyahu disse ao canal Fox News que a campanha militar iniciada no fim de semana será "uma ação rápida e decisiva", que "pode levar algum tempo, mas não anos".

O objetivo será "criar as condições necessárias para que o povo iraniano possa tomar em suas mãos o seu destino e formar o seu próprio governo eleito democraticamente, que faça do Irã um país diferente", acrescentou.

Netanyahu declarou ainda que Israel e Estados Unidos atacaram o Irã porque os programas nuclear e de mísseis balísticos do país estavam a poucos meses de se tornarem impossíveis de atacar.

"Se nenhuma ação fosse tomada agora, nenhuma ação poderia ser adotada no futuro".,

Após a guerra de 12 dias e dos bombardeios de junho de 2025, os iranianos "começaram a construir novas instalações, novos locais, áreas subterrâneas, que tornariam seus programas de mísseis balísticos e seus programas de bombas atômicas imunes em questão de meses", disse o líder israelense.

Veja também