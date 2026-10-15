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ISRAEL Netanyahu afirma que conversou com presidente sírio em 2025 Netanyahu fez referência a um ataque sangrento sofrido pelos drusos na Síria em julho de 2025

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (15) que conversou com o presidente sírio, Ahmed al Shara, em 2025, uma declaração que constitui o primeiro reconhecimento de contatos diretos entre os dois líderes.

Durante um comício eleitoral diante da comunidade drusa de Israel, Netanyahu fez referência a um ataque sangrento sofrido pelos drusos na Síria em julho de 2025. "Liguei para Al Shara. Foi uma conversa muito breve e muito contundente, e o massacre cessou", disse Netanyahu, segundo imagens transmitidas pela emissora pública israelense KAN.

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