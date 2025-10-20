Seg, 20 de Outubro

GAZA

Netanyahu afirma que Israel lançou "153 toneladas de bombas" na Faixa de Gaza no domingo

O exército, que anunciou no domingo a morte de dois soldados em combate em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, realizou bombardeios em todo este território palestino

Netanyahu afirma que Israel lançou "153 toneladas de bombas" na Faixa de Gaza no domingo - Foto: Eyed Baba / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (20) que Israel lançou "153 toneladas de bombas" na Faixa de Gaza no domingo, em resposta ao que o exército denunciou como ataques do Hamas em violação ao cessar-fogo.

"Ontem, lançamos 153 toneladas de bombas em diferentes partes da Faixa de Gaza depois que dois de nossos soldados foram assassinados pelo Hamas", declarou Netanyahu no Knesset, o Parlamento israelense, que abriu uma nova sessão nesta segunda-feira.

O exército, que anunciou no domingo a morte de dois soldados em combate em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, realizou bombardeios em todo este território palestino antes de anunciar na noite de domingo a retomada do cessar-fogo.

O Hamas negou qualquer envolvimento e reafirmou seu compromisso com o acordo em vigor desde 10 de outubro.

