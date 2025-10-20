Netanyahu afirma que Israel lançou "153 toneladas de bombas" na Faixa de Gaza no domingo

A- A+

GAZA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (20) que Israel lançou "153 toneladas de bombas" na Faixa de Gaza no domingo, em resposta ao que o exército denunciou como ataques do Hamas em violação ao cessar-fogo.

"Ontem, lançamos 153 toneladas de bombas em diferentes partes da Faixa de Gaza depois que dois de nossos soldados foram assassinados pelo Hamas", declarou Netanyahu no Knesset, o Parlamento israelense, que abriu uma nova sessão nesta segunda-feira.

O exército, que anunciou no domingo a morte de dois soldados em combate em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, realizou bombardeios em todo este território palestino antes de anunciar na noite de domingo a retomada do cessar-fogo.

O Hamas negou qualquer envolvimento e reafirmou seu compromisso com o acordo em vigor desde 10 de outubro.

